Диабет поражает сосуды и снижает потенцию

- Не считаю себя старым, но уже есть проблемы в постели. Когда впервые это произошло, у меня был шок. Таблетки для потенции пил, но они имеют преходящий эффект, - говорит 45-летний Юрий из Хмельницкого. Фамилию просит не называть. - Преодолел стыд и пошел в больницу. Оказалось, что виноват во всем сахарный диабет, от которого лечусь два года.

- При диабете часто ухудшается половая жизнь пациентов. При высоких показателях сахара поражаются сосуды и поэтому ухудшается эрекция, - говорит эндокринолог Олеся Зиныч, 35 лет, из Института эндокринологии им. Василия Комиссаренко. - Также из-за уменьшения выработки мужского гормона тестостерона снижается половое влечение.

Следует проконсультироваться у андролога или уролога, определить уровень тестостерона. Также эндокринолог или невролог должен проверить, есть ли нейропатия - повреждение нервов от высокого уровня сахара.

- Если у мужчины, который не страдает диабетом, обнаружили низкий показатель тестостерона - это сигнал, что в будущем может начаться болезнь. Поэтому следует искать не таблетки для улучшения потенции, а нормализовать уровень сахара.

Для этого нужно отказаться от мучных изделий, сахара, алкогольных напитков, манной крупы, макарон, риса, сухофруктов, винограда и меда. Также помогут семена арбуза и пол чайной ложки корицы. Они сделают клетки более чувствительными к инсулину и смогут превращать сахар в энергию.

- Физическая активность нормализует уровень сахара в крови лучше любых диет. Потому что глюкоза откладывается в виде гликогена в мышцах. А больше всего мышц - в ногах. Поэтому когда мы начинаем двигаться, скорее тратим глюкозу, - говорит столичный диетолог 52-летняя Оксана Скиталинская.

Одновременно с нагрузками нужно ограничить употребление сладостей и сладких фруктов. Тогда постепенно можно привести сахар в норму.