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вторник, 06 августа 2019 00:25

Детям, которые скрежещут зубами, дают твердые яблоки

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- Ко мне на прием пришла мама с мальчиком 8 лет. Он имел проблемы со скрежетом зубами. Так стер молочные зубы, что появилась чувствительность, - рассказывает столичный стоматолог 26-летний Александр Байдо.

Поврежденные зубы врачи реставрировали за два визита.

- В третий раз мама привела его через месяц на осмотр. Чувствительность зубов исчезла. Для предотвращения дальнейшего истирания парню сделали ночную защитную капу. Она компенсирует напряжение мышц и сохраняет зубы.

Скрежет зубами встречается у трех из 10 детей от 2 до 7 лет.

- Это не болезнь. Скрежет исчезнет после смены молочных зубов постоянными. Но если продолжается и после 7 лет, то приведет к повреждению зубов и стиранию эмали.

Ночной скрежет зубами - часто показатель нарушения эмоционального состояния. Наблюдается у детей, которые привыкли агрессивно проявлять свои эмоции. Чаще бывает у мальчиков. Нуждается в помощи психолога.

- Надо за несколько часов до сна исключить все громкие активности, просмотр телевизора, интернета. Лучше эти привычки изменить на что-то спокойнее, например чтение сказок. Нелишне дать дополнительное напряжение на челюсти с помощью жесткой пищи. В частности, моркови или яблок - тоже за несколько часов до сна.

В отдельных случаях скрип зубами может передаться по наследству, преимущественно мальчикам.

- Бывает, что ребенок скрипит зубами и днем. Это можно объяснить прорезыванием зубов. Потому что для ребенка это явление новое и еще не изученное. Зубы издают новые звуки, поэтому стараются ими поскрипеть. Можно сравнить с тем, когда в зубе есть дырка или новая пломба. Так и хочется потревожить место. Наличие глистов не вызывает появления скрежета зубами, но усиливает его, если уже был. Скрежетание зубами может быть еще и началом приступов эпилепсии, - говорит Александр Байдо.

Подход в лечении для каждого ребенка индивидуален. Но есть общие рекомендации.

- Очень важно, чем ребенок занимается перед сном. Игры не должны быть активными и эмоциональными. Дети менее защищены, и даже небольшая проблема может вызвать у них сильный стресс.

У взрослых скрежет зубами является плохим признаком. Среди основных причин - расстройства нервной системы вследствие эмоциональных стрессов, спазм мышц при заболевании суставов, аномалии прикуса зубов. Поэтому нужно обследоваться у соответствующих врачей.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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