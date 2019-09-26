Десны воспаляются на втором месяце беременности

- Испугалась не на шутку, когда у меня во время беременности посинели десны. Сначала припухли и болели, когда ела твердое. Потом начало болеть от каш, - рассказывает Юлия Стельмах, 29 лет, из поселка Царичанка Днепропетровской области. - С беременностью это не связывала, а стоматолог сразу нашел связь. Похвалил, что не затягивала с лечением, как это делают многие женщины.

- Гингивит беременных - не редкость. Это начальная стадия воспаления десен. Бывает у более 50 процентов женщин в положении. Все из-за гормональных изменений в организме, - рассказывает Инга Кулик, 37 лет, столичный стоматолог. - Если вовремя не лечить, он прогрессирует до пародонтита. Выпадают зубы. Воспаленные участки десен провоцируют развитие грибковых инфекций, которые вредят не только женщине. Они передаются и ребенку.

Гингивит чаще всего возникает на втором-третьем месяце беременности. Десны отекают, кровоточат и болят. От этого становится больно чистить зубы и ситуация ухудшается.

- На зубах остается много налета от остатков пищи и бактерий. Он раздражает десны и вызывает воспаление. Постепенно налет минерализируется и превращается в камень. Тот давит на десну и разрушает ткани. Между зубами и деснами образуется "карман", в которой собираются бактерии и остатки пищи.

При появлении таких признаков следует обратиться к стоматологу. Он полечит поврежденные зубы, а для десен назначит пасты и гели с минеральными компонентами.

- Полезно ополаскивать рот травяным отваром. Залить две столовые ложки шалфея 500 миллилитрами кипятка и проварить на медленном огне 15 минут. Охладить, процедить и полоскать десны после еды.

Для профилактики заболевания следует не только чистить зубы щеткой. Промежутки между зубами очищают плетеными или флосовыми нитками. Чаще последними, потому что они тонкие. Надо оторвать 40-50 см нити. Намотать на средний палец правой руки почти на всю длину. На средний палец левой руки - два оборота, чтобы зафиксировать нить. Указательными пальцами управлять ею. Один сверху, чтобы было давление на нить, и второй - снизу. Так не будут травмироваться десны. Нить ввести в отверстие между зубами. Прижать к стенке одного и вывести. Повторить дважды и использованную часть нити перемотать на левый палец. Чистой повторить процедуру.