Бронхит курильщика проявляется утром

- Курил с 10-го класса. Доходило до пачки в день. Однажды понял, что дети с женой не могут терпеть, когда каждое утро выкашливаю мокроту, - рассказывает Евгений Симонец, 42 года, торакальный хирург и пульмонолог. - Бросил курить, и как рукой сняло. Если же этого не сделать, возникнет бронхит курильщика. Отличается от обычного бронхита постоянством. На него лекарства не действуют.

Это регулярный сухой кашель или с выделением мокроты и одышкой. Во время курения возникает воспалительный процесс на слизистой оболочке бронхов. Продукты сгорания сигарет оседают на поверхности и курильщики их выкашливают. На первой стадии бронхита человек иногда покашливает, на второй - возникает постоянный кашель и одышка. Становится трудно подниматься по лестнице. На завершающей стадии появляется ощущение нехватки воздуха во время физических упражнений или поднятия тяжелого предмета.

- Обязательно надо обратить внимание на кашель с желтой или зеленой мокротой. Она бывает утром. За ночь уменьшается подвижность ресничек на слизистой оболочке трахей и бронхов. Поэтому мокрота скапливается. После пробуждения реснички начинают двигаться и выталкивают мокроту. Провоцируется кашлевой рефлекс и отходит мокрота. Человеку становится легче после выкуренной сигареты, поэтому часто курильщики именно с нее начинают утро.

Курение натощак приводит к гастриту или язве. Надо выпить стакан воды. Это уменьшит концентрацию никотина в крови и улучшит работу почек.

- Есть много методик избавиться от курения. На самом деле надо просто отложить сигарету и не курить. Если не получается, то можно уменьшить количество сигарет. Не резко, каждый день - минус одна. Пока не дойдет до пяти. Именно с таким количеством организм может справляться. Далее ему трудно выводить наружу смолы и никотин.

Стоит выкуривать сигарету до половины. Так человек вдыхает меньше смол. Их концентрация увеличивается ближе к фильтру.

- Курильщику с 30-40-летним стажем трудно бросить. Лучше найти альтернативу доставки никотина вместо сигарет. Самый простой метод - вейпинг. В электронных сигаретах табак нагревается до 350 градусов. У обычной сигареты температура горения 850-900 градусов.

Курение старит кожу

- Курение вызывает преждевременное старение кожи. Есть термин - сигарная кожа, - рассказывает Татьяна Святенко, 49 лет, столичный дерматовенеролог. - Во время курения через кровеносные сосуды в кожу попадают никотин и угарный газ. Коже не хватает кислорода и она желтеет, пересыхает и шелушится.

Во время курения разрушаются эластиновые волокна, отвечающие за упругость кожи. Солнце вместе с курением старит кожу вдвое быстрее.

- Из-за интенсивного прищуривания от дыма глубокие морщины появляются значительно раньше. Хотите удержать молодость - бросайте курить.