Беспричинный кашель указывает на болезнь сердца

- Муж почти полгода кашляет. Началось с ничего и не проходит, - говорит 55-летняя Светлана Нестайко из Кривого Рога Днепропетровской области.

- Кашель сухой. Уже и травы отхаркивающие заваривала, и таблетки покупала. Не помогает. Раньше не тревожило, потому что лишь слегка подкашливал. Недавно стало хуже - прямо заходится. Редко такие приступы случаются. Но уже пугает.

- Кашель может указывать на сердечные заболевания. Этим симптомом проявляется ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, аритмия, миокардит, различные пороки сердца, - рассказывает врач-кардиолог 37-летняя Ольга Галич из Киева.

Сердечный кашель обычно возникает во время физической нагрузки. Это может быть подъем по лестнице, ходьба.

- Если болезнь на начальной стадии, человек будет лишь слегка подкашливать. В дальнейшем все может выливаться в приступы кашля. Чтобы он возник, достаточно изменить положение.

Когда кашель появился без видимых причин, следует обязательно обратиться к семейному врачу. Специалист прослушает легкие. Услышит сухие хрипы - назначит рентген.

- Если бронхи и легкие в норме, нужно будет сделать эхокардиографию и пройти ряд других обследований.