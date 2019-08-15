"Выпивку прятали за деревянные детали. Тогда и придумала скворечник-бар"

52-летняя Людмила Санжаровская из Самгородка Смелянского района Черкасской области украсила двор подручными материалами. Построила беседку, сделала озеро с водопадом. Из дисков от мотоцикла придумала столик, из битого пластикового ведра - кружку для петунии. Из тряпок изготовила корзину для цветов.

- Я с детства люблю что-то изготовлять. Это у меня от отца и дедов. В 10 лет для собаки сделала будку с крышей. Избила молотком пальцы, зато была счастлива. 12 лет назад купила этот дом. Это бывшее жилье для учителей. Долго пустовало. Захотелось обустроить здесь все своими руками. Вокруг дома разбила клумбы. Мечтала об озере и водопаде. Но во дворе не было колодца. По воду ходила к соседке. Надо было копать свой. Продала корову и две свиньи. Сделала колодец, а через три дня построила озеро и водопад, - рассказывает Людмила Михайловна.

Для водоема выкопала яму глубиной 70 см. Дно засыпала глиной, оставшейся от колодца.

- Полила водой, чтобы втянулась. Сверху накрыла в два слоя армированной пленкой. Засыпала щебнем. Залила бетоном толщиной 20 сантиметров. Сверху накладывала камни и так же забетонировала. Озеро вышло на тонну воды. Возле него построила из камней водопад. Для перекачки воды из озера установила дренажную помпу. Воду меняю раз в месяц, как позеленеет. 15 минут - и полное озеро. Если вижу, что немного испарилось, подкачиваю из колодца. Все шланги скрыты под землей, - говорит Людмила Михайловна.

Под водопадом стоит фигура аиста. Выше в гнезде сидит его самка.

- Дети подарили пару аистов на день рождения. После дождей в озере поселилась лягушка. Недавно привела потомство. Сидит на камне, квакает. Теперь не знаю, как менять воду, - продолжает женщина.

У водопада из темной вагонки сделана мельница. Под ней спрятан колодец.

- Сестра Валя отдала обрезки вагонки. Низ мельницы я обила в стиле плетенки. Порезала вагонку на квадратики. Приклеивала к кольцам колодца рядами. Один квадратик вдоль, второй поперек. Сверху часть вагонки порезала под прямым углом, остальные - под косым. Лопасти сделала из рельсов и досок. Это уже вторая мельница. Первая была из бракованных досок. Купила их в соседнем Ташлыке. Приехала туда за опилками для коровы. На куче лежали деформированные или с сучками доски для паллет. "Куб" стоил 120 гривен. Я купила две тележки. Сделала из них беседку. В берегу нарезала столбы из ясеня. Привезла на велосипеде. В беседке три окна впереди, два по бокам. Верх окон сделала трапецией. Не стеклила. Передние заросли виноградом. На боковых повесила москитную сетку. Доски и столбы покрывала морилкой и лаком. Сделала длинный стол с лавками. На мамино 70-летие здесь сидели три десятка гостей, - говорит Людмила Санжаровская.

В углу беседки приспособлен скворечник. Передняя часть открывается, как дверь. Внутри стоят четыре рюмки и пустой графин.

- Это бар. Сделала его в Польше, когда работала в столярном цехе. Там изготавливали мебель и скворечники для немецких садов. В обед работники обедали с бутылкой. Такое не разрешалось. Выпивку прятали за деревянные детали. Тогда и подумала скворечник-бар. Говорю директору: "Марек, такую вещь можно делать из отходов и продавать в магазинах. Я сделаю образец, при условии, что скворечник заберу домой". Они запустили в производство, и им посыпались заказы. За идею мне дали 300 злотых премии, - вспоминает Людмила Санжаровская.

Недалеко от беседки возле скамьи из доски и бревна стоит самодельный стол. Верх держится на оси и дисках от мотоцикла. Двор весь в цветах. На одной клумбе из красного пластикового ведра стелются по земле почвопокровные цветы. Под домом в коричневой корзине растет роскошный куст разноцветной петунии.

- Емкость сделала из старого одеяла. Резала на полоски и скручивала в жгут. Макала его в бетонный раствор. Вымостила круг корзины. Ждала, пока подсохнет, сверху накладывала новый. И так десять раз. Дужку сделала из куска подземного шланга. Обмотала полоской одеяла с бетоном. Вторую вазу сделала из целого покрывала. Тоже обмакивала в бетон. Положила его на перевернутое ведро. В четыре края покрывала вложила по банке. Когда застыло, вышли как будто ручки. Из старого 10-литрового пластикового ведра изготовила кружку под цветы. Оторвала ручку. Обмотала ведро старой футболкой и покрасила акриловой синей краской, покрыла лаком. Сбоку просверлила дырки для ручки, как у кружки. Посадила тоже петунию, - говорит Людмила Михайловна.