В Украине не существует понятия "гарантия"

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 450
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2241
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2178
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 540
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1323
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1494
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18891
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1665
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 405
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
понедельник, 17 августа 2020 07:40

В Украине не существует понятия "гарантия"

  Комментировать

- Сколько угодно присматривайтесь к современным строительным материалам, изучайте их особенности, а все равно их монтируют живые люди, - говорит столичный дизайнер интерьеров 45-летний Владислав Момот. - Прежде всего от них зависит, как будет выглядеть и сколько послужит ремонт.

Владислав работает также прорабом, сотрудничает с бригадами мастеров, которые выполняют его заказ. Советует, как искать строителей.

- Люди считают, что ремонт - это собрать деньги и купить материалы. Выбирают дорогую плитку, берут импортные обои, краски, клей. А потом плитка лежит криво, отпадает, на обоях видны стыки, краска неравномерная, на солнце видно перекаты. Потому что сэкономили на мастерах, не придали значения. Все усилия и деньги - коту под хвост. Другие же купили самые дешевые материалы, но ремонт делали специалисты. Выглядит шикарно.

Где искать мастеров?

- По рекомендациям знакомых. На объявление в интернете не обращайте внимание. Там все пишут хорошо, преподносят лучшие фото.

Нужно посмотреть на работу мастеров. То, что куму идеально, вам покажется кошмаром. То же касается цены, скорости, расхода материалов, других особенностей.

Заказчики ориентируются прежде всего на цену.

- Все мастера это знают. Основные виды работ предлагают выполнить за самую низкую цену, а потом зарабатывают на мелочах и дополнительных услугах, о которых не говорят сначала. Не указывают, что какие-то детали входят в цену основной работы. В накладе не будут никогда. Еще и приводят аргумент в защиту- мол, за такие деньги никто лучше не сделает.

Часто низкие цены на услуги ставят люди без опыта, халтурщики.

Как таких определить?

- У таких все просто. Сразу говорят, что мы все делали много раз, вам сделаем красиво и быстро, никаких проблем не будет. Это - утопия. Проколы есть и будут всегда. Но квалифицированный мастер умеет их исправить, чтобы конечный результат удовлетворил заказчика.

Ориентируйтесь на среднюю или чуть выше средней цены за работу. Не переплатите.

Можно просить знакомых или родственников?

- Знакомым или родственникам тоже надо платить. Допускают ошибки, как и все, но вам стыдно будет на них указать. Скажете переделать халтуру - потеряете кума навсегда. Хотите сэкономить, делайте сами. Если просить друзей, то исключительно мелочи: переносить мебель, прицепить несколько розеток или люстру.

Как договариваться про работу?

- Сразу ставьте границы: "заказчик - исполнитель". Без панибратства. Вы платите деньги, мастер должен сделать качественно. Но и не перегибайте палку, а не стройте из себя пренебрежительного господина. Спокойно и уравновешенно объясняйте требования.

Детали обсуждать?

- Чем больше, тем лучше. С некоторыми заказчиками я веду переговоры по несколько недель, все проговариваем заранее. Должен понять, что для человека важно, что - нет. Тогда не будет конфликтов и недоразумений.

Обсуждайте время работы, место жительства мастеров, использование инструмента, моделируйте каждую ситуацию. Каждая бригада хочет, чтобы заказчик носил им обед, завтрак и ужин, давал все необходимые инструменты, исполнял все прихоти. Чтобы вы гоняли в магазин за каждым шурупом. Сами же хотят делать только простую и легкую работу, а сложную пусть кто-то другой доделывает.

Собственный инструмент не предоставлять?

- Вашим инструментом должны пользоваться вы. Мастера его не будут беречь. Если даете - цена за работу должна быть ниже.

Как рассчитываться?

- Сразу указать, что полный расчет будет только в конце, когда сделают все и исправят ошибки. Аванс можно давать в процессе, после выполнения какого-то этапа. Ни на какие уговоры типа, "дайте деньги сейчас, потому что жена заболела, я доделаю потом" не идите. Поверьте, после полного расчета не доделывает никто. Никогда.

Заказчик должен знать детали процесса?

- Хотите качественно и недорого - должны быть в курсе всего. Знать цену материалов, сколько их должно идти, сколько стоит дополнительная работа. И проверять на каждом этапе. Без фанатизма, над головой не стоять.

То же касается ошибок. Если мастер положил первые две плитки криво - заставьте переделать, потому что заложит так весь туалет. Принцип "ее не видно за шкафом" не работает. Поверьте, видно.

Каждый мастер - хороший психолог. Понимает, какие факторы важны заказчику и именно на них акцентирует внимание. Понял, что вам главное красота, будет по 100 раз в день повторять: "Как это стильно и изысканно". Видит, что переживаете за безопасность, говорит: "Это дорого, зато спать будете спокойно, не упадет на голову".

Как обезопасить себя от краж материалов, инструментов?

- Просите мастеров предоставить персональные данные - копии паспорта, мобильные телефоны, адреса проживания жены, детей. Специалисты дадут без проблем, а шабашников отсеивают.

Стоит ли доверять строительным фирмам, которые имеют лицензию, предоставляют гарантии?

- Чем больше посредников, тем дороже выйдет ремонт. А плитку кладут одинаковые люди. Все эти лицензии и сертификаты - пустые бумажки. Понятие "гарантия" в Украине не существует. Вдруг что-то поломается, вам найдут тысячу причин объяснения, но ни один мастер или производитель не признает вины.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине не существует понятия "гарантия"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Первая жертва Берлинской стены истек кровью

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 15139
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 12789
Суркис уходит от Коломойского
Суркис уходит от Коломойского Просмотров: 12780
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 8811
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 7128
Дом
Защищенный деревянный забор служит 20 лет
Защищенный деревянный забор служит 20 лет Просмотров: 783
Стены красят валиком-банкой
Стены красят валиком-банкой Просмотров: 531
Профнастил крепят в жару
Профнастил крепят в жару Просмотров: 45
Ремонт должен стоить шесть зарплат
Ремонт должен стоить шесть зарплат Просмотров: 1746
Еврограждение служит 30 лет
Еврограждение служит 30 лет Просмотров: 135
Больше всего комментируют
5
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
5
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Голосов: 1680
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua