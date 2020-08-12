В Украине не существует понятия "гарантия"

- Сколько угодно присматривайтесь к современным строительным материалам, изучайте их особенности, а все равно их монтируют живые люди, - говорит столичный дизайнер интерьеров 45-летний Владислав Момот. - Прежде всего от них зависит, как будет выглядеть и сколько послужит ремонт.

Владислав работает также прорабом, сотрудничает с бригадами мастеров, которые выполняют его заказ. Советует, как искать строителей.

- Люди считают, что ремонт - это собрать деньги и купить материалы. Выбирают дорогую плитку, берут импортные обои, краски, клей. А потом плитка лежит криво, отпадает, на обоях видны стыки, краска неравномерная, на солнце видно перекаты. Потому что сэкономили на мастерах, не придали значения. Все усилия и деньги - коту под хвост. Другие же купили самые дешевые материалы, но ремонт делали специалисты. Выглядит шикарно.

Где искать мастеров?

- По рекомендациям знакомых. На объявление в интернете не обращайте внимание. Там все пишут хорошо, преподносят лучшие фото.

Нужно посмотреть на работу мастеров. То, что куму идеально, вам покажется кошмаром. То же касается цены, скорости, расхода материалов, других особенностей.

Заказчики ориентируются прежде всего на цену.

- Все мастера это знают. Основные виды работ предлагают выполнить за самую низкую цену, а потом зарабатывают на мелочах и дополнительных услугах, о которых не говорят сначала. Не указывают, что какие-то детали входят в цену основной работы. В накладе не будут никогда. Еще и приводят аргумент в защиту- мол, за такие деньги никто лучше не сделает.

Часто низкие цены на услуги ставят люди без опыта, халтурщики.

Как таких определить?

- У таких все просто. Сразу говорят, что мы все делали много раз, вам сделаем красиво и быстро, никаких проблем не будет. Это - утопия. Проколы есть и будут всегда. Но квалифицированный мастер умеет их исправить, чтобы конечный результат удовлетворил заказчика.

Ориентируйтесь на среднюю или чуть выше средней цены за работу. Не переплатите.

Можно просить знакомых или родственников?

- Знакомым или родственникам тоже надо платить. Допускают ошибки, как и все, но вам стыдно будет на них указать. Скажете переделать халтуру - потеряете кума навсегда. Хотите сэкономить, делайте сами. Если просить друзей, то исключительно мелочи: переносить мебель, прицепить несколько розеток или люстру.

Как договариваться про работу?

- Сразу ставьте границы: "заказчик - исполнитель". Без панибратства. Вы платите деньги, мастер должен сделать качественно. Но и не перегибайте палку, а не стройте из себя пренебрежительного господина. Спокойно и уравновешенно объясняйте требования.

Детали обсуждать?

- Чем больше, тем лучше. С некоторыми заказчиками я веду переговоры по несколько недель, все проговариваем заранее. Должен понять, что для человека важно, что - нет. Тогда не будет конфликтов и недоразумений.

Обсуждайте время работы, место жительства мастеров, использование инструмента, моделируйте каждую ситуацию. Каждая бригада хочет, чтобы заказчик носил им обед, завтрак и ужин, давал все необходимые инструменты, исполнял все прихоти. Чтобы вы гоняли в магазин за каждым шурупом. Сами же хотят делать только простую и легкую работу, а сложную пусть кто-то другой доделывает.

Собственный инструмент не предоставлять?

- Вашим инструментом должны пользоваться вы. Мастера его не будут беречь. Если даете - цена за работу должна быть ниже.

Как рассчитываться?

- Сразу указать, что полный расчет будет только в конце, когда сделают все и исправят ошибки. Аванс можно давать в процессе, после выполнения какого-то этапа. Ни на какие уговоры типа, "дайте деньги сейчас, потому что жена заболела, я доделаю потом" не идите. Поверьте, после полного расчета не доделывает никто. Никогда.

Заказчик должен знать детали процесса?

- Хотите качественно и недорого - должны быть в курсе всего. Знать цену материалов, сколько их должно идти, сколько стоит дополнительная работа. И проверять на каждом этапе. Без фанатизма, над головой не стоять.

То же касается ошибок. Если мастер положил первые две плитки криво - заставьте переделать, потому что заложит так весь туалет. Принцип "ее не видно за шкафом" не работает. Поверьте, видно.

Каждый мастер - хороший психолог. Понимает, какие факторы важны заказчику и именно на них акцентирует внимание. Понял, что вам главное красота, будет по 100 раз в день повторять: "Как это стильно и изысканно". Видит, что переживаете за безопасность, говорит: "Это дорого, зато спать будете спокойно, не упадет на голову".

Как обезопасить себя от краж материалов, инструментов?

- Просите мастеров предоставить персональные данные - копии паспорта, мобильные телефоны, адреса проживания жены, детей. Специалисты дадут без проблем, а шабашников отсеивают.

Стоит ли доверять строительным фирмам, которые имеют лицензию, предоставляют гарантии?

- Чем больше посредников, тем дороже выйдет ремонт. А плитку кладут одинаковые люди. Все эти лицензии и сертификаты - пустые бумажки. Понятие "гарантия" в Украине не существует. Вдруг что-то поломается, вам найдут тысячу причин объяснения, но ни один мастер или производитель не признает вины.