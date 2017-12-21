Твердотопливным котлом управляют с помощью телефона

- Есть в доме газовый котел. Планирую приобрести еще и твердотопливный, буду использовать их попеременно. Так сделал сосед. Привез грузовик опилок и топит. Говорит: и тепло, и выгодно, - рассказывает Артур Зимченко, 54 года, из Винницы.

- Спрос на твердотопливные котлы растет. Чаще всего их устанавливают в одной котельной с газовым, - говорит консультант центра по обслуживанию твердотопливных котлов 43-летний Игорь Крыжановский из Умани Черкасской области. - Если прибор изготовлен качественно и из хорошей стали, то будет служить 20 лет. Большое значение имеет производитель. Если это небольшие фирмы, то велика вероятность, что котлы делают из некачественного металла. Фактически лома. От фирмы, стали и формы горелки зависит цена. Котлы среднего класса стоят от 5000 гривен. На немецкие цена начинается от 84 тысяч. Но они оснащены автоматикой и электроникой. Ими можно управлять с помощью телефона.

Твердотопливные котлы длительного горения работают на дровах, опилках, угле, топливных брикетах или пеллетах - спрессованных гранулах из древесной стружки или соломы. При ручной закладке дров хватает на 4 часа, а топливных брикетов - в среднем на 12-15. В котлах с автоматической подачей топлива одной закладки пеллет достаточно на два-три дня.

- В основном топят деревом. Уголь дорогой, разве что у кого-то остались старые запасы. Как по мне, будущее за пеллетными котлами. Пеллеты изготавливаются из соломы, подсолнечной лузги, отходов древесины. Тонна деревянных пеллет стоит почти 3600 гривен. Из лузги - от 2500 за тонну. Количество топлива зависит от мощности котла и того, как дом утеплен.

Твердотопливный котел устанавливают в котельной размером не менее 7 кв. м с вентиляцией. Пол — должен быть покрыт негорючими материалами. Расстояние от котла до стен должно быть не менее 50 см. Для всех котлов, кроме пеллетных, желательно купить дополнительную буферную емкость.

- Это вертикальная стальная бочка цилиндрической формы, внутри которой накапливается горячая вода. Туда сбрасывается избыток тепла, который производит котел. И оттуда горячая вода распределяется по батареям в доме. Буферная емкость позволяет контролировать температуру и делает котел более безопасным - спасает его от перегрева и конденсата. Если в межсезонье включать котел на полную мощность, в доме будет жарко. Но если уменьшить мощность, котел будет "плакать" - в середине будет собираться конденсат и металл будет гнить. Через год придется покупать новый. А если есть буферная емкость, избыток тепла сохраняется в ней.

Подключать котлы должны профессиональные мастера. При неправильном монтаже системы обогрева и дымохода даже хороший агрегат не будет обогревать дом достаточно.

Двухтрубная система отопления экономит до 30 процентов тепла

- В сильные морозы домашний котел работает на полную мощность. Но в дальних комнатах все равно холодно. Оказывается - все дело в однотрубной системе домашнего отопления, - говорит Сергей Ягудин, 47 лет, менеджер по продаже сантехники в николаевском торговом центре.

- Приходится нагревать теплоноситель до 95 градусов. А это опасно и непрактично. Во-первых, идет перерасход тепла. Во-вторых, изнашиваются котел и трубы - и этим снижается срок их эксплуатации. В-третьих, такой режим грозит авариями - особенно, когда установлены пластиковые трубы.

Проще перейти на двухтрубную систему. Тогда каждая батарея отопления, кроме прямого входа, будет иметь так называемую обратку. В этом случае температуру теплоносителя можно снизить до 65 градусов. Так сэкономим за отопительный сезон до 30 процентов оплаты за топливо.

Чтобы двухтрубная система работала эффективно, ее необходимо дополнительно оборудовать экономическими циркуляционными насосами.