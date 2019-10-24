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понедельник, 28 октября 2019 00:55

Топливные брикеты горят втрое дольше, чем дрова

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- Купил твердотопливный котел. Для него не нужны дрова. Закинул брикеты и сижу в тепле, - рассказывает Василий Григоренко, 59 лет, из села Кременец Рожищенского района Волынской области. - Дрова сейчас на вес золота. Когда подорожал газ, у нас пол-села перешли на древесину.

Брикеты - экологичный вид биотоплива. Подходит для котельных, твердотопливных котлов и каминов. Ими обогревают также теплицы и сауны. Брикеты прессуют из отходов древесины, подсолнечной лузги, соломы и торфа. В Украине самые распространенные - из опилок хвойных пород. Бывают в форме кирпича, цилиндра, шестиугольника с отверстиями. В среднем длина брикета не превышает 40 см, а высота - 10 см. Поэтому занимают меньше места.

- Брикеты горят, потом долго тлеют. Поэтому котел в три раза реже заправляю топливом. Неискрятся, меньше дымят. Потому что их делают без химических примесей.

Тонна деревянных пеллет стоит почти 3600 грн. Из лузги - от 2500. Количество топлива зависит от мощности котла и утепления дома.

- У меня начальник не признает брикетов. Вцепился только в дрова. А у меня нет столько денег. Уголь дорогой, разве что у кого-то есть старые запасы. Как по мне, будущее за пеллетными котлами.

Дров хватает на 4 ч., брикетов - в среднем на 12-15. В котлах с автоматической подачей топлива одной закладки достаточно на два-три дня.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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