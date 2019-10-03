Теплоаккумулятор экономит дрова

- Когда начал платить за газ тысячами гривен, сменил котел на твердотопливный. Окупился за два сезона, — рассказывает 46-летний Станислав Марковец из города Миргород Полтавской области. — За дровами ездим с кумом, у него есть бус. Пилю электропилой.

Мужчина советует, как выбрать твердотопливный котел, в зависимости от потребностей и отапливаемой площади.

— Мощность рассчитывают по схеме — один киловатт на 10 квадратов отапливаемой площади, — продолжает. — Если дом имеет 160 квадратных метров, то мощность котла должна быть не меньше 16 киловатт. Лучше — с небольшим запасом.

Следует обращать внимание на материал, из которого изготовлен котел. Листовая сталь дешевле. Чугун долговечен, но боится резких перепадов температур.

Станислав Марковец купил котел, работающий на любом виде топлива.

— На одной загрузке горит 5-6 часов, — говорит. — Закинул с вечера дрова, а утром еще теплый дух в доме стоит. Пеллетный котел работает дольше, но пеллеты дорогие. Мне не подходит.

Котел оборудован автоматикой. Датчики контролируют процесс горения, добавляют или уменьшают мощность в зависимости от температуры в помещении.

— Дрова в котле не горят, а тлеют. Выделяется газ, сгорающий в специальной камере. Благодаря такой технологии коэффициент полезного действия значительно выше. Тепло не вылетает в дымоход.

Котел всегда должен работать. Однако в межсезонье его включают на минимальную мощность, чтобы в доме не было жарко.

— От этого на стенках котла собирается конденсат, металл разрушается. Через год-два придется менять, — объясняет Станислав Марковец. — Если топить в обычном режиме, котел может перегреться и поломаться. Чтобы этого не было, я купил теплоаккумулятор. Это металлическая бочка, обитая утеплителем. В ней — вода. Аккумулятор забирает избыточное тепло, позволяет контролировать температуру. Предохраняет котел от перегрева и конденсата, экономит дрова.