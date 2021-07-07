Министра довели до самоубийства

Николай Скрипник был сторонником национал-коммунизма Фото: 5.ua

7 июля 1933-го в собственном кабинете в Харькове застрелился бывший нарком просвещения УССР Николай Скрипник. Мужчину травили за "ошибки, допущенные в ведении национальной политики".

Скрипник происходил с Донбасса. Активное участие в политической жизни принимал с 1918 года - занимал высокие должности в правительстве Советской УНР. Несмотря на поддержку большевистских идей, принадлежал к национал-коммунистическому течению. Считал, что коммунизм в Украине нужно строить не по российскому образцу, а приспосабливать к национальным потребностям и условиям.

Работать в этом направлении Скрипнику позволила советская политика коренизации. В 1927 году он занял должность Наркома просвещения УССР и стал главным идеологом украинизации. Началась дерусификации школ, прессы, литературы, театрального искусства. В его честь назвали утвержденное им в Харькове правописание, имевшее целью ослабить влияние русского языка на украинский. Скрипник также планировал распространить украинизацию на этнические украинские земли России, одновременно активно выступал против украинского национализма.

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В начале 1930-х началось быстрое свертывание украинизации. Окончательно она прекратилась с назначением в январе 1933 года вторым секретарем ЦК КП(б)У Павла Постышева. Скрипника обвинили в национал-уклонизме, языковом вредительстве, в покрытии контрреволюционеров в партии, которые способствовали неудачам коллективизации. Также обвиняли в поддержке "пропольского" правописания и "националистических организаций" ВАПЛИТЕ и Березиль. Появился типичный унизительный термин "скрипниковщина". Давление было настолько сильным, что мужчина не выдержал.

После самоубийства официальная пресса сообщала, что "Скрипник пал жертвой буржуазно-националистических элементов, которые, прикрываясь своей принадлежностью к партии, вошли к нему в доверие и использовали его имя для своих антисоветских целей. Под их влиянием допустил ошибок, и осознав это, не нашел мужества преодолеть их по-большевистски".

После его смерти антиукраинские процессы значительно усилились.

Постановлениеправительства УССР об украинизации приняли 1 августа 1923-го. Она была частью политики коренизации, которую приняли на XII съезде Компартии большевиков в апреле 1923-го. Предусматривала привлечение коренного населения к управлению республиками и предоставляла официальный статус их языкам. Политика имела задачу усиление влияния Коммунистической партии. После успешного внедрения Новой экономической политики большевики пытались сохранить контроль над культурой. Сотни интеллигентов эмигрировали за границу. На север России выслали 70 ученых из Одессы, Киева, Екатеринослава и Харькова. Чтобы снять социальное напряжение и получить поддержку местного населения, взяли курс на "украинизацию" республики.