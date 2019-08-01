Чиновники противились украинизации

Декретом "О мерах равноправия языков и о помощи развитию украинского языка" утвердили политику коренизации в Украине Фото: nedelya.info

Постановлениеправительства УССР об украинизации приняли 1 августа 1923-го. Она была частью политики коренизации, которую приняли на XII съезде Компартии большевиков в апреле 1923-го. Предусматривала привлечение коренного населения к управлению республиками и предоставляла официальный статус их языкам. Политика имела задачу усиление влияния Коммунистической партии.

После успешного внедрения Новой экономической политики большевики пытались сохранить контроль над культурой. Сотни интеллигентов эмигрировали за границу. На север России выслали 70 ученых из Одессы, Киева, Екатеринослава и Харькова. Чтобы снять социальное напряжение и получить поддержку местного населения, взяли курс на "украинизацию" республики.

Политику осуществляли с целью укрепления советской власти в Украине, поиска общего языка с крестьянством и интеллигенцией. Также стремились создать положительный образ советской власти на международной арене.

В первую очередь, украинизация предусматривала подготовку партийных кадров из украинцев, внедрение родного для населения языка в образовании, прессе. Открывались украинские клубы, школы, избы-читальни, возрождалась история. Несмотря на постепенный переход с русского на украинский, политика встречалась со значительными трудностями - нехваткой учебников, преподавателей, взаимопонимания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лучше быть изнасилованной, чем украинизированной" - спектакль "Мина Мазайло"

Политику украинизации активно поддерживали наркомы просвещения УССР Николай Скрипник и Александр Шумский. Но большинство партийного руководства противилось. В первый год украинизации секретарь ЦК КП (б) У Дмитрий Лебидь издал статью "О борьбе двух культур", в которой обосновывал отсталость украинской сельской культуры от российской пролетарской. Другие чиновники также осуществляли саботаж.

До 1927-го на украинский язык удалось перевести 75% государственных учреждений. Среди чиновников владели украинским 42%.

Однако вместе со свертыванием НЭПа началось и свертывания украинизации. Постепенно руководство Иосифа Сталина ликвидировало украинские литературные организации ВАПЛИТЕ и Ланка-Марс, украинскую автокефальную православною церковь, газету "Литературная ярмарка", разгромило Академию наук. В разгар Голодомора 1932-33-х уничтожили Николая Скрипника, Александра Шумского, писателя Николая Хвильового и других ведущих украинских деятелей. С тех пор началась тотальная русификация.

В 1923-м Николай Скрипник стал наркомом просвещения. Тогда он начал украинизацию. Под его руководством украинизировали прессу, начальную и среднюю школьное образование, преподавание в вузах. В 1927 году Всеукраинская правописный конференция с участием украинских и зарубежных ученых-языковедов, приняла новое правописание. Он устранял влияния русификации на украинский язык. 6 сентября 1928-го новое правописание утвердил Народный комиссар образования Николай Скрипник. В марте 1929 года его приняла Украинская академия наук, а в мае — Научное общество им. Шевченко в Львове. Новое правописание стало известно, как "Скрипниковка" или "Харьковское правописание".