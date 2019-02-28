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Теплица из поликарбоната простоит 10-15 лет

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- Планирую построить в этом году большую каркасную теплицу. До сих пор работал только с парниками. Делал их из армированной пленки. Довольно крепкая. Град выдерживает. Однако этот материал не назовешь долговечным. Хочу для теплицы взять такой, чтобы служил надежно и долго, - говорит 47-летний Валерий Мыколайчук из Запорожья.

- Полиэтиленовая пленка подходит и для бескаркасных, и для каркасных конструкций. Этот материал - самый бюджетный. В пользовании полностью безопасный, податливый. Неплохо удерживает тепло, - рассказывает консультант по продаже строительных материалов 34-летний Сергей Лукьяненко из Одессы.

Пленка вряд ли прослужит больше сезона. Материал боится града, снега, сильных ветров и ливней. Под воздействием ультрафиолетовых лучей изнашивается быстрее.

- Армированная пленка является более выгодным вариантом. Это два слоя светостабилизированного полиэтилена высокого давления, между которыми размещен слой армированной сетки.

Такой материал крепче. Выдерживает температурные колебания, град и сильный ветер. Прослужит минимум несколько сезонов. При благоприятных условиях - около 8-10 лет.

- Трехслойная пленка изготовлена тоже из полиэтилена. Однако его не клеят на сетчатый каркас, а складывают в три слоя, между которыми помещают герметичные капсулы с воздухом. При этом в средний слой вводят добавки, укрепляющие пленку.

Такой материал более стойкий к механическим повреждениям. Хорошо удерживает тепло и влагу, пропускает достаточно света. Дольше остается прозрачным.

- Конденсат под такой пленкой не образуется. Гарантия на нее на четыре-шесть сезонов. Подходит как для парников, так и для теплиц. На каркас крепится без проблем.

Неблагоприятные погодные условия и чрезмерное количество ультрафиолетовых лучей вызывают преждевременный износ трехслойной пленки. Материал может помутнеть.

- Агроволокно идеально подходит для парников. При намокании не отягощается, позволяет поливать, не снимая покрытия. Однако затяжных ливней боится. Выдерживает до 7 градусов мороза.

Этот материал не дает влаге испаряться. Больших колебаний между дневной и ночной температурой под ним не бывает, ведь нагревается и отдает тепло достаточно медленно. Конденсат не образуется. Воздух циркулирует без препятствий.

- Агроволокно защищает растения от птиц, тли, капустных блошек и подобных вредителей. Служит несколько лет. Стелить этот материал можно только на прогретую землю, иначе холод под ним, наоборот, будет удерживаться.

Солнечных лучей практически не пропускает. При знойной безветренной погоде растения под агроволокном могут перегреться. Принадлежат к легковоспламеняющимся материалам.

- Для теплиц идеально подходит поликарбонат. Этот материал дороже за остальные, однако служит не менее 10-15 лет. Замечательно пропускает свет, не создавая эффекта линзы. В нижней части растений не образуется тени, как в случае со стеклянным покрытием.

Материал имеет замечательные теплоизоляционные свойства. К температурным колебаниям устойчив. Не является огнеопасным. Выдерживает сильный град, экстремальные снежные и ветровые нагрузки. Хорошо сгибается. Сломать его очень сложно.

- При знойной погоде температура под поликарбонатом может повышаться до 60 градусов. Из-за перегрева теплицу нужно регулярно проветривать. Пчелы под ним работают неохотно. Поэтому растения, нуждающиеся в опылении, в теплице из поликарбоната сажать со 100-процентной гарантией не получится.

При резких перепадах температуры этот материал может деформироваться. Если установить его не той стороной, быстро потеряет светопроницаемость. Уязвим к химическим растворителям, потому мыть ими нельзя.

- Дольше всего прослужит покрытие теплицы из стекла - до 50 лет и больше. Этот материал является достаточно крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки. Стойкий к ветрам и ливням. Света пропускает максимум.

Стекло - достаточно дорогой материал, который из-за хрупкости легко испортить. Чтобы установить стеклянную теплицу, понадобится фундамент, тоже требующий лишних расходов.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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Дата
04
марта

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