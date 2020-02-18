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понедельник, 24 февраля 2020 00:55

Стенку для винограда делают из композитной арматуры

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— Сегодня не мастерит только ленивый, — говорит 63-летний Петр Дутов из села Белогородка под Киевом. — В магазинах море материалов: современных, долговечных, красивых. Инструментов — еще больше. За пол-дня можно сделать то, на что до сих пор тратил неделю.

Петр Мефодиевич сделал арочный каркас-навес для винограда. Использовал композитную арматуру.

— Виноград выращиваю более 20 лет, — рассказывает. Какой сорт не бери, чем не удобряй и не поливай, а без качественного навеса урожая не даст. Только первый год можно обойтись столбиками. А дальше листьями нужно вдоволь света и проветривания, гроздьям — прочный каркас, чтобы не падали и не ломали лозу.

Раньше делал для лозы вертикальную "стенку" — ставил столбцы из брусков или металлических труб, а между ними натягивал или крепил проволоку или тонкую арматуру.

- Деревянные столбики за два-три года сгнивают — говорит хозяин. - Металлические трубы дорогие, их надо бетонировать. Если замуровал, на другое место не переставишь. Пробовал бетонные столбцы, они тоже недешевые. Металлическая арматура и проволока на горизонтальные перекладины не годятся. Летом так нагреваются, что лоза обжигает усы, не плетется. Ржавеют, окись железа заражает листья и плоды.

Арочный каркас из композитной арматуры Петр Дутов смастерил в позапрошлом году.

- На землю положил параллельно два 4-метровых бруска сечением 10 на 10 сантиметров. Расстояние между ними 4 метра, — рассказывает мастер. - В брусьях через каждые пол- метра насверлил по девять отверстий. Отрезал девять кусков арматуры длиной по 6,4 метра, согнул полукругом и концами вставил в отверстия в брусьях.

Для арок использовал 10-миллиметровую композитную арматуру, для перекладин — 6-миллиметровую. Нарезал 10 прутьев по 4 метра.

— Скрепил между собой пластиковыми хомутами. Получился каркас размером 4 на 4 метра и высотой 2 метра. Осенью гроздья винограда свисают внутрь, обрываю их без лестницы. Летом внутри каркаса тень, ставлю стол.

Петр Дутов использовал 58 метров 10-миллиметровой арматуры и 40 метров 6-миллиметровой. Каркас из композитной арматуры обошелся в 1100 грн. Он служит 25 лет. Конструкцию не надо красить, защищать. Можно разбирать и переносить на другое место. Летом не нагревается.

— Единственное — композитная арматура очень пружинит, — говорит Дутов. — Бруски на земле лучше чем-то подпереть или закрепить.

Каркасы для плетущихся растений называют шпалерами. Бывают одно-и двухплоскостные, арочные, полуарочные, П -, V -, Y-образные. Их выбирают в зависимости от растения и имеющегося места.

— Одноплоскостные или полупарковые стенки ставят там, где мало места, — рассказывает садовод 45-летний Николай Бондарь из села Белогородка под Киевом. — Над дорожкой, сбоку клумбы, у входа в дом. На такие надо брать прочные столбы из труб или бетона.

П -, V-и Y-образные шпалеры занимают больше места. Им тоже необходимы опоры, иначе свалит ветер.

— Арочной конструкции из композитной арматуры опоры не нужны, — говорит. — Она жесткая благодаря тому, что опирается на землю двумя сторонами, составляющие связаны между собой. Но такая конструкция занимает место, как теплица.

Композитную арматуру режут ручной пилой для металла или болгаркой. Скрепляют между собой проволокой или хомутами. Если отрезали слишком короткую часть, дотачивают только внахлест-арматуру нельзя приварить.

15 гривен стоит метр композитной арматуры толщиной 1 см. Погонный метр 6-миллиметровой — 5 грн, 8-миллиметровой — 10, 12-миллиметровой — 20. Такой же толщины металлическая стоит вдвое дороже.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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