Стеклянные шторы увеличивают пространство

- Зарекся вешать над ванной полиэтиленовую штору, - говорит 41-летний Павел Абрамюк из Хмельницкого. - Какую ни возьми - через неделю, как тряпка: цветет, ее трудно мыть. Решил брать стеклянную.

Стеклянная штора - вертикальная перегородка, ее ставят над ванной. Защищает комнату от разбрызгивания воды. Бывают одно- и двухсекционные, с раздвижными или распашными элементами. Односекционная стоит от 1500 грн, распашная - 1800 грн, раздвижная - 3000 грн.

- В отличие от пленки, стеклянные шторы всегда чистые, - продолжает. - На них не собираются грибки и плесень. Достаточно протереть тряпкой.

На штору ставят закаленное стекло толщиной 4-8 мм. Может быть прозрачное, затемненное, матовое, с узором.

- У меня смежный санузел - ванна рядом с унитазом, - говорит Павел Абрамюк. - Их надо разделить. Кирпичная или гипсокартонная перегородка занимает пространство, дорогая. А стеклянная еще и красивее. Взял безрамную штору. Сначала смонтировал конструкцию, к которой крепится стекло. Вставил его и зафиксировал креплением.