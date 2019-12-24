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Снегозадержатели предохраняют от падения льда

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55-летний Владимир Данильченко из Кривого Рога Днепропетровской области установил на крыше дома снегозадержатели. Они защищают от падения на землю снега и глыб льда.

- Дом покрыт металлочерепицей, крыша имеет наклон 35 градусов, - объясняет хозяин. - Каждую зиму снег собирался и сползал пластом при первой оттепели. Чтобы никого не прибило, счищал вручную. Но тогда были сильные снегопады, смести не успел. Затем резко вышло солнце, снег сошел лавиной. Развалил соседский забор.

Мужчина установил трубчатые снегозадержатели.

- Можно было взять пластинчатые, они дешевле, - объясняет. - Но у знакомых такие были, первый сильный снег погнул их, как фольгу. В результате завалило веранду, оборвало водосточные трубы.

Снегозадержатели - металлические конструкции, которые устанавливают на крышу. Предохраняют от падения налипшего снега и льда на людей, водосточную систему, деревья, кусты и автомобили. Их устанавливают на кровле всех типов.

- Самые надежные - трубчатые, - говорит строитель 49-летний Михаил Васькевич из Одессы. - Снег по ним распределяется равномерно, не создает избыточного давления на отдельные участки. С первой оттепелью сходит с крыши маленькими порциями, а не пластом.

Трубы для задержателей изготовлены из оцинкованной стали. Оптимальная длина - 1-3 метра. Диаметр может быть от 15 до 35 мм, толщина стенок - от 1,5 мм.

- Подойдут трубы с круглым сечением и с овальным, - продолжает специалист. - Если зимы в регионе снежные, лучше брать последние, потому что рассчитаны на большие нагрузки. Крепления имеют специальные отверстия. В них вставляют трубы параллельно друг другу. Количество труб на один скат крыши зависит от его длины, площади и возможной нагрузки. Размещают их в ряд или в шахматном порядке.

На крыши больше 5 метров ставят 2-3 ряда задержателей на расстоянии 1-1,5 метра. Чем круче скат, тем меньше расстояние.

- От края кровли нужно отступить 50 сантиметров, - говорит мастер. - Потому что вес снегозадерживающих конструкций большой, могут завалить карниз.

Задержатели снега устанавливают на всех скатах крыши. Обязательно на тех, под которыми ходят люди, растут кусты, стоят автомобили.

- Прежде всего следует разметить кровлю, закупить необходимое количество кронштейнов и труб, - говорит Михаил Васькевич. - Если они есть - делаем отверстия и монтируем.

Отверстия в крыше сверлят к доскам обрешетки. К ним крепят кронштейны, перпендикулярно карнизам свеса крыши. Используют саморезы.

- Отверстия под кронштейнами обязательно герметизируют резиновыми прокладками. Соединяют все элементы задержателя сквозными болтами.

Базовый комплект трубчатого снегозадержателя стоит от 1,1 тыс. грн. Состоит из 6 метров трубы и необходимых для нее кронштейнов крепления. Производители заявляют, что прослужат больше 25 лет.

- Трубчатые снегозадержатели аккуратные и негромоздкие, - добавляет Васькевич. - Все элементы покрыты краской от коррозии. Цвет подбирают в тон кровли, чтобы не портить вид крыши.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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