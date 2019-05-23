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Самодельная плитка экономит половину расходов

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- Дорожку в саду сделал сам из плиток, но чтобы сэкономить изготовил их сам. В пластиковую форму заливаю раствор, как тесто для хлеба. Пусть и приходится поморочиться, зато дорожка вышла вполовину дешевле, - рассказывает Евгений Мыслывый, 48 лет, из Каменец-Подольского Хмельницкой области. - Формы нельзя класть прямо поверх дерна, а то после первого снега повыпираюь из земли и потрескаются. Чтобы не ходили ходуном, песок надо плотно утрамбовать.

Сначала размечает веревкой по всей длине с обеих сторон будущую дорожку. Выкапывает траншею под бордюрные камни. Выбирает их шириной 7-8 см и длиной 50 см. Снимает 5-7 см верхнего слоя почвы. Насыпает слой песка и устанавливает бордюры. Пристукивает их деревянным молотком. Для плитки смешивает в бетономешалке одну часть цемента с тремя частями речного песка. Когда цвет станет равномерным, доливает водой до консистенции густой сметаны. Готовый раствор ведром переливает в форму. Ее смазывает изнутри маслом, чтобы раствор не прилипал и легко снимался. Сначала форму заполняет раствором на 1/3. Кладет кусок арматуры для прочности. Простукивает бортик молотком или палкой. Так внутри не будет пустот. Доливает раствор и разравнивает шпателем. Проверяет уровнем, ровно ли ложатся плитки. Через полчаса снимает форму и делает следующую плитку. Ступать на нее можно не ранее, чем через сутки. А то и двое для надежности.

- Чтобы управиться быстрее, купил три формы. Пока одна плитка застывает, кладу другую. Стараюсь не работать в сильную жару, так плитки станут хрупкими и придется скоро их переделывать. Если нет возможности ждать, сверху можно засыпать влажными опилками на два дня. За это время приобретет максимальную прочность.

Форму можно сделать из тонкого листа металла. Разрезает его болгаркой и загибает края молотком. Полосы сгибает в произвольной форме, чтобы была похожа на настоящий камень. Закрепляет край саморезами, расположив шляпки внутри формы.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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