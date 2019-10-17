Нечищеный дымоход может спровоцировать пожар

- Большое количество пожаров происходит из-за забитых дымоходов, - говорит 47-летний Андрей Романюк, консультант столичной фирмы по установке каминов. - Сажа и смолы оседают на стенках. Постепенно уменьшают проход и препятствуют свободному прохождению дыма. Это приводит к отравлению угарным газом, а большое количество сажи в дымоходе может загореться и спровоцировать пожар.

Дымоходу необходим регулярный уход и профилактическая очистка.

- В конце отопительного сезона необходимо проводить механическую чистку. Для этого есть много приспособлений, в частности используют щетку с привязанным грузом. Опускают ее в дымоход и она соскребает отложения сажи. Метод хоть и действенный, но довольно сложный. Потому что приходится подниматься на крышу, а это опасно. Советуем клиентам регулярно проводить профилактику, обрабатывая дымоходы химическими средствами.

На рынке представлен большой выбор товаров для чистки дымоходов.

- Есть порошки, таблетки, жидкости или брикеты. Следует положить упаковку в печь или камин и сжечь вместе с дровами или углем. Дозировка и подробная инструкция расписана на упаковке. Порошки бросают в растопленную печь, не раскрывая упаковку. Когда огонь приобретает синий или зеленый цвета, значит средство работает. Выделяются химически активные вещества, которые расщепляют сажу и налет.

Удобны в использовании специальные поддоны или полена. После их сожжения в печи топят еще в течение 2 ч.

- За это время смолы и креозот, скрепляющие сажу в дымоходе, разлагаются. Мелкие частицы поднимаются вместе с дымом наружу, а крупные - падают вниз. После процедуры следует осмотреть дымовой канал и очисти от возможных остатков, - говорит Андрей Романюк.

При сильно забитом дымоходе, когда отсутствует тяга, химические средства использовать запрещено.

- В таком случае следует сначала очистить дымоход механически, а потом применить препарат от накопления сажи. Стоит помнить, что тщательный уход за печами позволяет минимизировать расход топлива. Толстый слой сажи - сильный теплоизолятор, который значительно уменьшает теплообмен - это приводит к увеличению времени прогрева. Поэтому значительная часть тепла выходит через дымоход. Слой сажи в топке толщиной миллиметр увеличивает расход топлива до 10 процентов.