- Скачки напряжения в электросети часто бывают в селах, где неправильно распределена сеть. Или же кто-то ворует электроэнергию, подключая, например, сварочный аппарат или пилу-циркулярку, - говорит продавец стабилизаторов 45-летний Василий Дяченко из Черкасс. - Все это негативно влияет на бытовую технику. Она выходит из строя или вообще сгорает. А если речь идет о компьютере или холодильнике, это сильно бьет по карманам хозяев. Поэтому дома нужно иметь стабилизатор напряжения.

- Недавно приехал мужчина из села за стабилизатором напряжения. Рассказал, что есть проблемы с его "скачками". На их улице до средины протянуты три фазы, дальше - две. А в конце, где он живет, всего одна. Говорит, напряжение "прыгает" в течение дня. Нельзя даже воды накачать. Еле течет. Уже несколько раз сгорал насос. Перематывал, а недавно купил новый. Мужчина включил в розетку прибор "Сторож", на дисплее цифры стремительно менялись. Напряжение падало от 220 до 169 вольт. Так держалось больше минуты. Далее цифры вновь "прыгали" вверх и вниз. Говорит, сосед качает воду через дешевый релейный стабилизатор. Я объяснил, что он ненадежен. В какой-то момент может пропустить "скачок" и мотор сгорит.

Советует покупать стабилизатор для всего дома, с диапазоном на 12 кВт.

- Это чтобы спокойно можно было включать свою циркулярку и все другие приборы. На меньше киловатт брать не стоит. Потому что будет падать мощность самого стабилизатора, и он быстро выйдет из строя. Неплохо себя зарекомендовали электронные. Их производят в Черкассах и Одессе. Они в пять раз быстрее реагируют, чем релейный. Также есть большая разница в сроке эксплуатации. Релейный может работать до пяти лет. Электронный прослужит все 20. Он рассчитан на стабилизацию напряжения во всем доме, а не только для насоса. Выравнивает напряжение до 220 вольт, если минимальное составляет 120, а максимальное 290. Стоит 9,5 тысячи гривен. Гарантию дают на 10 лет, - рассказывает Василий Петрович.

Стабилизаторы напряжения бывают одно- и трехфазные, релейные, латорные, инверторные, тиристорные или симисторные.

- На стабилизаторе всегда должен быть паспорт с техническими данными. Чтобы вычислить, на сколько киловатт или ватт нужен, следует определить мощность всей бытовой техники. И добавить 40 процентов мощности для стабилизатора. Это если в сети напряжение будет низкое. Если нужно защитить дорогую и сложную технику, советую стабилизаторы с точностью плюс-минус 3 вольта, - отмечает Василий Дяченко.

- В продаже есть стабилизаторы различных марок и производителей. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит обращать внимание на некоторые моменты, - советует представитель одного из производителей стабилизаторов 32-летний Даниил Вербицкий из Киева.

- Надо поинтересоваться, какой гарантийный срок. Если в этот период выйдет из строя - куда обращаться и могут ли просто заменить прибор. Были подобные случаи и как быстро решали вопрос.

Хорошо, если у производителя стабилизатора есть сайт.

- Стоит узнать, как давно работает на рынке и есть в регионе его представители. Можно уточнить, есть ли сертификаты на продукцию. Спросить о сроке гарантии. Обычно честные производители предоставляют не менее двух лет. Почитать отзывы о товаре не только на сайте, там могут быть только положительные от "своих" людей. Следует ввести в "Гугл" марку стабилизатора со словом "отзывы".