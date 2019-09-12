"Напряжение падало от 220 до 169 вольт. Так держалось больше минуты"

 
Ексклюзивы
1/5
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Просмотров: 504
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 756
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2205
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1143
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2844
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1377
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2061
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2880
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1143
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4644
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1647
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30861
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 сентября 2019
Просмотров: 396
Немає душі
– Хіба може когось розчулити ця груда бетону і скла? По-совдепівськи зроблено, – пише Ольга про перший в Україні Меморіал пам'яті ...
понедельник, 16 сентября 2019 07:56

"Напряжение падало от 220 до 169 вольт. Так держалось больше минуты"

  Комментировать
 

- Скачки напряжения в электросети часто бывают в селах, где неправильно распределена сеть. Или же кто-то ворует электроэнергию, подключая, например, сварочный аппарат или пилу-циркулярку, - говорит продавец стабилизаторов 45-летний Василий Дяченко из Черкасс. - Все это негативно влияет на бытовую технику. Она выходит из строя или вообще сгорает. А если речь идет о компьютере или холодильнике, это сильно бьет по карманам хозяев. Поэтому дома нужно иметь стабилизатор напряжения.

- Недавно приехал мужчина из села за стабилизатором напряжения. Рассказал, что есть проблемы с его "скачками". На их улице до средины протянуты три фазы, дальше - две. А в конце, где он живет, всего одна. Говорит, напряжение "прыгает" в течение дня. Нельзя даже воды накачать. Еле течет. Уже несколько раз сгорал насос. Перематывал, а недавно купил новый. Мужчина включил в розетку прибор "Сторож", на дисплее цифры стремительно менялись. Напряжение падало от 220 до 169 вольт. Так держалось больше минуты. Далее цифры вновь "прыгали" вверх и вниз. Говорит, сосед качает воду через дешевый релейный стабилизатор. Я объяснил, что он ненадежен. В какой-то момент может пропустить "скачок" и мотор сгорит.

Советует покупать стабилизатор для всего дома, с диапазоном на 12 кВт.

- Это чтобы спокойно можно было включать свою циркулярку и все другие приборы. На меньше киловатт брать не стоит. Потому что будет падать мощность самого стабилизатора, и он быстро выйдет из строя. Неплохо себя зарекомендовали электронные. Их производят в Черкассах и Одессе. Они в пять раз быстрее реагируют, чем релейный. Также есть большая разница в сроке эксплуатации. Релейный может работать до пяти лет. Электронный прослужит все 20. Он рассчитан на стабилизацию напряжения во всем доме, а не только для насоса. Выравнивает напряжение до 220 вольт, если минимальное составляет 120, а максимальное 290. Стоит 9,5 тысячи гривен. Гарантию дают на 10 лет, - рассказывает Василий Петрович.

Стабилизаторы напряжения бывают одно- и трехфазные, релейные, латорные, инверторные, тиристорные или симисторные.

- На стабилизаторе всегда должен быть паспорт с техническими данными. Чтобы вычислить, на сколько киловатт или ватт нужен, следует определить мощность всей бытовой техники. И добавить 40 процентов мощности для стабилизатора. Это если в сети напряжение будет низкое. Если нужно защитить дорогую и сложную технику, советую стабилизаторы с точностью плюс-минус 3 вольта, - отмечает Василий Дяченко.

- В продаже есть стабилизаторы различных марок и производителей. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит обращать внимание на некоторые моменты, - советует представитель одного из производителей стабилизаторов 32-летний Даниил Вербицкий из Киева.

- Надо поинтересоваться, какой гарантийный срок. Если в этот период выйдет из строя - куда обращаться и могут ли просто заменить прибор. Были подобные случаи и как быстро решали вопрос.

Хорошо, если у производителя стабилизатора есть сайт.

- Стоит узнать, как давно работает на рынке и есть в регионе его представители. Можно уточнить, есть ли сертификаты на продукцию. Спросить о сроке гарантии. Обычно честные производители предоставляют не менее двух лет. Почитать отзывы о товаре не только на сайте, там могут быть только положительные от "своих" людей. Следует ввести в "Гугл" марку стабилизатора со словом "отзывы".

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Напряжение падало от 220 до 169 вольт. Так держалось больше минуты"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 109542
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 96110
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 32923
Когда подешевеет картофель
Когда подешевеет картофель
 Просмотров: 25812
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
10
 Просмотров: 24237
Дом
Молоко из доильного аппарата не процеживают
Молоко из доильного аппарата не процеживают Просмотров: 9
В начале осени ремонтируют кирпичную печку
В начале осени ремонтируют кирпичную печку Просмотров: 216
"Заработок от солнечной электростанции будет добавкой к пенсии"
"Заработок от солнечной электростанции будет добавкой к пенсии" Просмотров: 2061
Жалюзи управляют с помощью телефона
Жалюзи управляют с помощью телефона Просмотров: 54
Виниловый сайдинг позволяет стенам дышать
Виниловый сайдинг позволяет стенам дышать Просмотров: 45
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
2
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона
2
Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото
Голосов: 944
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua