На подошву ботинка клеят металлическую сетку

- Первый лед на улице у нас ежегодно завершается походом в травмпункт, — говорит черкасец 68-летний Владимир Гапонов. - Обязательно кто-то упадет, подвернет ногу или руку, связки растянет. Если не я, то жена или внуки.

Советует, как обезопаситься от падений.

— Попробовал несколько способов, — продолжает Владимир Петрович. — Покупаю в строительном супермаркете резиновый или каучуковый клей или эластичный клей-герметик. Приклеиваю снизу на подошву что-то такое, что не скользит. Легче всего - крупнозернистую наждачку на полотняной основе.

Присоединяет спереди, по центру и сзади подошвы по несколько полосок шириной 3-4 см.

— Ботинки не скользят, но наждачки хватает на два-три дня. Дольше служит абразивная сеточка, которой обдирают стены перед приклеиванием обоев. Такой хватит на неделю, потом надо новую. Дольше всего ходит металлическая сетка, с размером глазка где-то 2 на 2 миллиметра. У пчеловодов такая есть.

На домашние ботинки Владимир Гапонов поставил металлические шипы. Использовал оцинкованные саморезы толщиной 2,5 мм, длиной 2 и 2,5 см. Вкрутил их снизу по периметру.

— Подошва толстая, тела хватает, — говорит Владимир Петрович. - На один ботинок ушло 20 саморезов. Чтобы не выпадали, перед вкручиванием смазывал их каучуковым клеем. По льду не страшно идти. Единственный недостаток - на плитке берцы цокают, как подковы.