На дне песочницы делают дренаж

— Внукам негде было играть на улице, поэтому сделал для них песочницу. Сложного в этом ничего нет — менее чем за час справился, — говорит 62-летний Валерий Тимощук из Кривого Рога.

Использовал четыре деревянные балки длиной 80 см, четыре отшлифованные доски длиной 2 м, антисептический раствор для древесины, банку краски, гальку и песок.

— Все материалы из дерева обработал антисептиком. Вырыл яму размером два на два метра и глубиной полметра. Насыпал на дно 30-сантиметровый слой дренажа из гальки. По углам ямы вбил деревянные столбики. К ним прибил стенки из досок. Покрыл все краской.

Насыпал слой песка толщиной 20 см. Перед тем просеял через сито с мелкой сеткой, чтобы в песочницу не попало стекло или другие опасные частицы.