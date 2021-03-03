Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

16 лет назад 4 марта в собственной усадьбе на территории элитного дачного поселка в Конча-Заспе под Киевом обнаружили тело бывшего министра внутренних дел, генерала внутренней службы Юрия Кравченко. 5 марта должен был праздновать 54-летие.

Жена Татьяна сообщила, что около 7 ее муж пошел в сарай возле коттеджа. А через несколько минут она услышала 2 выстрела подряд.

Фото: argumentua.com

У Кравченко обнаружили 2 проникающих пулевых ранения в голову. Первая пуля, выпущенная в подбородок снизу, выбила передние зубы, разнесла кости челюстей и хрящ носа, повредила язык и верхнюю губу. Эти повреждения оказались несмертельными. Лишил жизни Кравченко второй выстрел в правый висок.

В тот день в 10:00 Юрий Кравченко должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос по "делу Гонгадзе". Натоместь примерно в то же время украинские СМИ сообщили о смерти генерала.

Официальная версия следствия о причине смерти: самоубийство. Следствие опиралось на предсмертную записку. На разлинованном листе бумаги шариковой ручкой было написано: "Дорогие мои, я не виновен ни в чем. Простите меня. Я стал жертвой политических интриг Президента Кучмы и его окружения. Ухожу от вас с чистой совестью. Прощайте". Нашли записку под одеждой, заправленную за пояс домашних спортивных штанов.

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Позже генерал-полковник милиции Николай Джига заявил в интервью, что посмертная записка Юрия Кравченко, которая фигурирует в деле о его смерти, поддельная.

"Это не его рука. Я хорошо знаю почерковедческий стереотип Юрия Федоровича. У него в повседневной жизни был такой почерк, что его надо было расшифровывать вместе с экспертами. Как напишет резолюцию - ничего не разобрать. Поэтому считаю, что записка, приобщенная к материалам уголовного дела, - подделка. кто-то эту фальшивку сделал, но кто - должно было выяснить следствие", - сказал Джига.

Также неоднократно в СМИ появлялись публикации о том, что Кравченко не мог совершить самоубийство. В частности, на его правой руке, которой он якобы сделал оба выстрела, отсутствуют следы крови. Кроме того, в материалах дела отсутствуют данные экспертизы о наличии следов пороховых газов на руке.

В рамках расследования дела о смерти Георгия Гонгадзе, опираясь на показания обвиняемого Алексея Пукача, генерала Юрия Кравченко признали виновным в том, что именно он отдал Пукачу приказ убить журналиста. Такую версию озвучили в конце марта 2011 года. Тогда же направили в суд постановление о закрытии уголовного дела в отношении умершего Юрия Кравченко.