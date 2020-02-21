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пятница, 21 февраля 2020 13:45

Молоко из доильного аппарата принимают дороже

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Молоко из доильного аппарата принимают дороже

- Год пользуюсь доильным аппаратом, - говорит 50-летняя Ирина Сиренко. - Разница огромная. Чтобы выдоить двух коров трачу около 30 минут, раньше - больше часа. Могу что-то делать параллельно. Пока доится одна корова готовлю другую, кормлю.

Выдоенное аппаратом молоко покупают охотнее и дороже.

- Недавно приобрела маслобойку, потому что на рынке часто спрашивают, не имею ли домашнего масла, - продолжает. - 200-граммовые кусочки продаю по 42 гривен.

Покупать приборы женщина советует в компании "Импульс-Агро". Они реализуют только продукцию собственного производства, качество которой подтверждено государственными стандартами. В "Импульс-Агро" широкий выбор товаров: разнообразные доильные аппараты, сыроварни, маслобойки, ведра и бидоны для молока, очистители воды.

- Людям так выгоднее, экономят время и силы. Потому что, например, женщины постоянно жалуются, что, когда доят коров самостоятельно, очень устают и болят руки, - говорит Алексей Матвеев, генеральный директор фирмы "Импульс-Агро". - Они уже давно перестали быть привилегией состоятельных людей. Стоят от 4600 гривен. Аппараты бывают двух видов - с сухими и масляными насосами. Первые дешевле, но работают громче, другие - наоборот. Они нетяжелые, их легко переносить и мыть. Простые в использовании. Приучать корову к такому способу не обязательно. Одни говорят, что сначала просто включали, чтобы корова привыкала к звуку, другие сразу начали доить. Аппараты покупают и фермеры, и обычные крестьяне, у которых одна или две коровы. Также есть для коз, овец и лошадей.

Вместе с доильными аппаратами производители советуют покупать маслобойку и сыроварню.

- Сыроварня - это хорошая и многофункциональная вещь. В ней можно делать сыр, пастеризовать молоко, соки, компоты. Она подходит для всего, что надо отогревать на водяной бане. Маслобойки сбивают масло по 15-20 минут. Принцип работы всех одинаковый, отличаются только объемами.

Детали по - телефону: 0 (68) 387 67 89, 0 (99) 306 06 87, 0 (63) 578 23 96

Киев, ул. Центральная, 11а

Автор: Анна Орел
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