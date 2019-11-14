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понедельник, 18 ноября 2019 05:21

Модными будут пастельные цвета

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- В 2020 году в тренде будет все, что связано с природой. Особую популярность приобретут песочный, оливковый, горный голубой. Нежные розовые полутона, приглушенный зеленый, натуральные оттенки дерева и моря, - рассказывает 32-летняя дизайнер интерьеров Виктория Голубь из Киева.

Сохранят популярность цветочные и растительные узоры. Актуальной останется палитра пастельных тонов, в частности бежево-коричневая гамма. Не пройдет мода и на вариации белого и серого.

- Из ярких цветов топовыми станут терракотовый и коралловый. Но использовать их нужно дозировано: в избытке они давят на психику. Чтобы этого избежать, такие цвета следует сочетать со спокойными оттенками.

Идеальной будет комбинация ярких тонов с бежевым, небесно-голубым, приглушенным оттенком зелени.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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