Модными будут пастельные цвета

- В 2020 году в тренде будет все, что связано с природой. Особую популярность приобретут песочный, оливковый, горный голубой. Нежные розовые полутона, приглушенный зеленый, натуральные оттенки дерева и моря, - рассказывает 32-летняя дизайнер интерьеров Виктория Голубь из Киева.

Сохранят популярность цветочные и растительные узоры. Актуальной останется палитра пастельных тонов, в частности бежево-коричневая гамма. Не пройдет мода и на вариации белого и серого.

- Из ярких цветов топовыми станут терракотовый и коралловый. Но использовать их нужно дозировано: в избытке они давят на психику. Чтобы этого избежать, такие цвета следует сочетать со спокойными оттенками.

Идеальной будет комбинация ярких тонов с бежевым, небесно-голубым, приглушенным оттенком зелени.