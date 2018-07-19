Летний душ строят вместе с туалетом

 
Ексклюзивы
1/5
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 315
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
5 Просмотров: 3627
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 369
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 918
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2754
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3187
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 684
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6579
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1260
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3924
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3771
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 648
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3924
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3564
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26947
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
22 июля 2018
Просмотров: 1098
Жіночі штани
– А де це ти, доцю, взяла таке дрантя? – запитують мене дві старші жінки на базарі у Верховині на Івано-Франківщині. – Я за ...
понедельник, 23 июля 2018 00:25

Летний душ строят вместе с туалетом

  Комментировать
 

- Места на даче мало. Туалет на участке был старый, наклонился, - рассказывает 51-летний Иван Николайчук из поселка Ямполь Сумской области. - Думал еще и душ установить. Чтобы было, где обмыться с огорода. Решил одним выстрелом убить двух зайцев.

Сначала выкопал выгребную яму. Залил ее края бетоном, чтобы ничего не просачивалось в землю. Она должна быть не ближе 7 м до колодца. Надо, чтобы к этому месту могла подъехать ассенизаторная машина и выкачать.

По углам будущего душа и на месте дверей выкопал ямы для столбов 1 м глубиной. На дно насыпал немного щебня с песком. Туда поставил деревянные брусья, которые перед этим обработал антисептиком. Благодаря этому они не портиться от влаги. Для крепления дверей установил две стойки из бруса. Заливал их бетоном.

Выкопал возле душа канаву для стока воды. В нее положил пластиковые трубы, чтобы не стояла лужа. Выставленные брусья соединил по периметру снизу и сверху горизонтальными перемычками. Закрепил их болтами. Сделал прочную раму под бак из деревянных перемычек. Зафиксировал их между собой болтами сверху каркаса. К нему крепил лаги, на которые набил деревянные доски.

- Посреди душа делаю стенку, чтобы получилось две комнаты. Для этого прибиваю горизонтально сверху и снизу лаги. На них тоже креплю доски.

В туалете пол обшивает досками. В них вырезает отверстие, и сверху над ним делает возвышение, на которое можно будет садиться. Для этого набивает доски. В душе дно заливает бетоном. Когда высохнет, на землю в душе кладет щит из сбитых досок, чтобы между отверстиями стекала вода.

Утепляет крышу пенопластом. Накрывает шифером. На готовую крышу крепит бочку и сверлит два отверстия для крепления шланга.

- Бак для семьи из четырех человек должна быть 100 литров. Я взял бочку на 200. Можно приобрести железную или пластиковую. Затем покрасить ее. Темный цвет притягивает солнечные лучи, и не надо долго ждать нагрева воды.

На крыше душа устанавливает бочку. К ней крепит трубу, кран и воронку. Ставит двери на петлях.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Летний душ строят вместе с туалетом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 50404
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 30034
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
13
 Просмотров: 23346
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 42 Просмотров: 20925
Прослужат долго: эксперты рассказали, как следует заряжать смартфоны
Прослужат долго: эксперты рассказали, как следует заряжать смартфоны Просмотров: 13896
Больше всего комментируют
42
В России присвоили себе украинский город
38
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
11
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
10
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
8
Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма
Голосов: 247
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua