Летний душ строят вместе с туалетом

- Места на даче мало. Туалет на участке был старый, наклонился, - рассказывает 51-летний Иван Николайчук из поселка Ямполь Сумской области. - Думал еще и душ установить. Чтобы было, где обмыться с огорода. Решил одним выстрелом убить двух зайцев.

Сначала выкопал выгребную яму. Залил ее края бетоном, чтобы ничего не просачивалось в землю. Она должна быть не ближе 7 м до колодца. Надо, чтобы к этому месту могла подъехать ассенизаторная машина и выкачать.

По углам будущего душа и на месте дверей выкопал ямы для столбов 1 м глубиной. На дно насыпал немного щебня с песком. Туда поставил деревянные брусья, которые перед этим обработал антисептиком. Благодаря этому они не портиться от влаги. Для крепления дверей установил две стойки из бруса. Заливал их бетоном.

Выкопал возле душа канаву для стока воды. В нее положил пластиковые трубы, чтобы не стояла лужа. Выставленные брусья соединил по периметру снизу и сверху горизонтальными перемычками. Закрепил их болтами. Сделал прочную раму под бак из деревянных перемычек. Зафиксировал их между собой болтами сверху каркаса. К нему крепил лаги, на которые набил деревянные доски.

- Посреди душа делаю стенку, чтобы получилось две комнаты. Для этого прибиваю горизонтально сверху и снизу лаги. На них тоже креплю доски.

В туалете пол обшивает досками. В них вырезает отверстие, и сверху над ним делает возвышение, на которое можно будет садиться. Для этого набивает доски. В душе дно заливает бетоном. Когда высохнет, на землю в душе кладет щит из сбитых досок, чтобы между отверстиями стекала вода.

Утепляет крышу пенопластом. Накрывает шифером. На готовую крышу крепит бочку и сверлит два отверстия для крепления шланга.

- Бак для семьи из четырех человек должна быть 100 литров. Я взял бочку на 200. Можно приобрести железную или пластиковую. Затем покрасить ее. Темный цвет притягивает солнечные лучи, и не надо долго ждать нагрева воды.

На крыше душа устанавливает бочку. К ней крепит трубу, кран и воронку. Ставит двери на петлях.