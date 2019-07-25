Качество огнеупорного кирпича проверяют стуком

— Приехал купить огнеупорный кирпич. Пять лет назад построил на даче печку. Спешил сделать, потому что уже была поздняя осень. Надо было греться. Денег на огнеупорный кирпич не было. Построил из обычного красного. А теперь имею проблему. Он крошится. Нельзя пепел выбрать. Коснусь совком, а он отпадает кусками. Дверки печки едва держатся. Тянуть некуда, надо переделывать, — говорит 67-летний Иван Грицаенко из Крапивницкого.

Основными свойствами огнеупорного кирпича являются прочность и термостойкость. Выдерживает до 1,7 тыс. градусов. Такой кирпич используют для каминов, печек, дымоходов и дымовых труб, топок и барбекю.

— Огнеупорный кирпич бывает шамотный, кварцевый и углеродный, — объясняет продавец строительного магазина 41-летний Андрей Бабенко. — Производится из известково-магнезиальной массы, которая имеет повышенную термостойкость. Шамотный кирпич делают из обожженной глины. Выдерживает прямой контакт с пламенем в течение нескольких часов. Так же способен длительное время хранить тепло. Шамотный кирпич имеет разные марки. Для бытового применения используется с маркировкой ША и ШБ. Первая буква помечает "шамотный", вторая — класс огнестойкости. Кварцевый кирпич имеет свойства натурального песчаника. Лучше всего подойдет для каминов. В состав углеродного кирпича входит прессуемый графит или кокс. Подходит для дымоходов и доменных печей.

Огнеупорный кирпич имеет желтый цвет. Основа зернистая.

— Если постучать по кирпичу, можно проверить его качество. Глухой звук укажет на плохое. Звонкий — наоборот. Это значит, что кирпич имеет отличную плотность. Плохо обожженый во время разбивания будет крошиться, вбирать влагу. Качественный — поделившийся на куски. Такой быстро прогревает помещение и долго хранит тепло, потому что медленно охлаждается. Идеально, если кладка кирпича будет на основе раствора огнеупорной глины и крошки из кирпича. Шов из раствора должен быть толстым, что снизит температурные потери и обеспечит хорошее прилегание. Класть такой кирпич должен профессиональный печник. Но можно попробовать самим. Перед тем проконсультироваться с тем, кто имеет опыт строительства камина или печи, — отмечает Андрей Петрович.