- На зиму всегда заготавливаю дрова. Проблема в том, что их надо постоянно подбрасывать в печь, - говорит 64-летний Василий Гордиенко из Дахновки на Черкасщине. - В продаже появились топливные пеллеты. Говорят, что имеют хорошую теплоотдачу. Никто из моих знакомых ими еще не пользовался. Хочется знать все плюсы и минусы такого вида отопления.

Пеллеты - это деревянные гранулы цилиндрической формы. Их изготавливают методом прессования из древесной стружки, щепы, шелухи подсолнечника, отходов крупы, кукурузы и торфа.

- Для отопления в частных домах чаще всего используются пеллеты из отходов дерева. Они экономичны. Имеют высокую теплоотдачу. Удобны тем, что не надо часто подбрасывать в котел. Тонну сожженных пеллет можно приравнять к 1,6 тонны дров или 480 "кубов" газа. Дым от гранул не имеет запаха. Легкие в транспортировке. Для их использования не нужно разрешительной документации на подключение котла, в отличие от газа, - говорит менеджер по продаже 34-летний Олег Запорожец из Киева.

При выборе топливных пеллет следует обращать внимание на цвет гранул. Они должны быть светло-бежевые, темно-коричневые или желтые. Топливо будет иметь легкий запах древесной стружки с нотками клея-лигнина.

- Качественные гранулы должны быть ровные и гладкие, будто глянцевые. Наличие трещин, сколов, вздутий, пыли и крошек указывает на нарушение технологии изготовления. В частности, задают меньшую температуру на сушку сырья. Пеллеты продаются в герметичной упаковке, обычных мешках, биг-бегах или насыпью. Хранить желательно в сухом помещении или хотя бы под навесом, - говорит Олег Запорожец.

Диаметр пеллет от 4 до 10 мм, длина - от 0,8 до 25 мм.

- Размеры их важны только для котлов с автоматической подачей гранул. Для каминов это роли не играет. Для печек пеллеты не годятся, потому что будут выпадать через колесники в поддувало. Разве что в печи вмурован специальный котел, - говорит специалист.

Теплоотдача качественных топливных гранул - от 17,6 до 19 МДж на килограмм.

- Следует учесть мощность котла и площадь обогрева. У меня стоит котел на 25 киловатт, с автоматической подачей пеллет. Запускаю отопление с сентября, когда температура снижается до 10 градусов тепла. И топлю до мая. Прошлая зима была теплая, поэтому сжег значительно меньше. Для отопления небольшого загородного или дачного домика вполне достаточно специализированного камина или печи. Для постоянного проживания лучше рассмотреть вариант установки компактного котла. Чтобы избежать трудностей при выборе оборудования, следует обратиться к специалистам, - говорит Олег Запорожец.

Топливные пеллеты из смешанных пород деревьев стоят в среднем 3,6 тыс. грн за тонну. Из дуба и сосны - 3,3 тыс. грн. Летом топливные пеллеты можно приобрести по 3 тыс. грн.