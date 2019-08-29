Из старых вещей вяжут коврики

- Зимой вышла на пенсию. Свободного времени появилось в изобилии, - говорит 62-летняя Галина Харченко из Знаменки на Кировоградщине. - Пошла к соседке и обратила внимание на круглые коврики из старой одежды. Они лежали и на стульях, и на полу возле диванов, в ванной и в туалете. А у меня той старой одежды на даче - пруд пруди. Решила, что тоже попробую вязать такие коврики.

Женщина использует старые футболки. Одну режет так, чтобы образовалась длинная полоска. Сматывается в клубок.

- Взяла крючок для вязания. У меня был шестой номер. Теперь докупила больший для широких полосок, а тонкий - для узких. Посмотрела на цвета клубков, думаю, надо как-то скомпоновать, чтобы коврик получился симпатичный. И сразу в голову пришла мысль, что по цвету можно связать "подсолнухом". Взяла клубок от черной детской футболки. Он был один. Желтый и зеленый клубки - от моей и мужа футболки. Начала вязать. Сделала из черного узел и набрала цепочку из шести петель. Замкнула круг, провязав с крайней. Во втором ряду набрала 12 столбиков без накида. Третий ряд был на шесть петель больше. И так шла по кругу. Уже на глаз прикидывала наброски для столбиков, чтобы коврик был ровным. Раскладывала его на полу, так было лучше видно.

Как черный клубок закончился, привязала желтый. В конце прошла два ряда зеленым цветом.

- Получилось неплохо. Внучка забрала себе на компьютерное кресло. А после этого я навязала всем. И даже у нашей кошки Лизы и маленького таксы Тимки есть свои коврики. Им связала из зимних пальто. Вырезала шерстяные части. Такие вязала не крючком, а указательным пальцем. Управилась за день. Тонкий крючок делает коврики туже, толстый - реже. Уже сейчас понимаю, что лучше резать полоски шириной не более двух сантиметров. Чтобы выходил не слишком толстым. Поскольку такой после стирки будет долго сохнуть, - говорит Галина Федоровна.