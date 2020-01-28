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понедельник, 03 февраля 2020 00:35

Из шершавых яиц вылупляются слабые цыплята

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- Без инкубатора здоровых цыплят не получишь, - говорит 57-летняя Майя Гильязова из села Студеная Песчанского района Винницкой области. - Не каждая заквохтавшая курица годится в матери. Сидит-сидит, а за два дня до срока встала и ушла. Цыплята пропали.

У женщины есть инкубатор. В нем выращивает цыплят. Яйца для закладки собирает с начала февраля.

- Большие для закладки не подходят, - рассказывает. - У них часто по два желтка. Если цыплята и вылупятся - будут слабыми. Не пойдут также круглые и шершавые. Птенцы из таких никудышные. Грязные тоже откладываю, потому мыть их нельзя. Вода смывает защитную пленку со скорлупы. Отбираю только гладкие, овальной формы. Храню отдельно, тупым концом вверх. С того края воздушная камера с зародышем, которая напоминает прозрачное пятно. Если пятно сбоку - яйцо тоже не годится.

Яйца хранит в помещении с комнатной температурой. На каждом замечает карандашом дату, когда его снесли.

- Фломастером нельзя, потому что токсичная краска пропитается через скорлупу внутрь, - замечает.

Через две недели закладывает яйца в инкубатор. Для этого устройство нагревает до 38 ° C.

- Первые сутки не переворачиваю, чтобы "прижились" в новых условиях, - говорит. - Потом переворачиваю утром и вечером. За сутки до появления птенцов яйца не трогаю.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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