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Громоотвод делают из оцинкованной трубы

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- Прошлым летом в нашем дачном поселке сгорел деревянный дом. В него попала молния. Пока приехали пожарные - от дома мало что осталось. Теперь и мы задумались о защите от молнии. Только как построить громоотвод? Желательно своими руками, - спрашивает Игорь Рябченко, 35 лет, слесарь-ремонтник станции техобслуживания в Хмельницком.

- Для защиты электроприборов и предупреждения пожаров рекомендуется защищать здания системами молниезащиты. Услуги специализированных бригад достаточно дорогие. Но сделать все самому не так уж и сложно. Тем более - если есть навыки в слесарном деле, - уверен Владимир Соловейчик, 48 лет, инженер-электрик из Днипра.

- Молниеотвод состоит из проводника токоотвода и заземляющего контура. В народе это устройство часто называется громоотвод. На вид - над зданием поднимается металлический стержень. Его задача - принять удар молнии на себя и провести к земле. Там она будет распределена по грунту через контур заземления.

Молниеотвод делают из оцинкованной трубы диаметром от 25 мм. Или гладкой арматуры - от 12 мм. Можно использовать также стальную полосу 40 на 4 мм.

Чтобы громоотвод выдерживал порывы ветра, шпили делают секционными. С последовательным расширением трубы в нижних ярусах. А тросовые растяжки на коньке крыши обеспечивают промежуточным креплением.

Чаще всего шпили крепятся к фронтону, стенам, углам зданий. Применяются стоящие отдельно громоотводы.

Чтобы облегчить установку стержня, из полнотелого материала изготавливают только верхнюю его часть. Нижние же ярусы делают из трубы. Длина яруса определяется устойчивостью материала к изгибу под действием урагана. В среднем ограничения на длину сегмента для различных материалов такие. Труба 25 мм - не более 5,5 м. Труба 32 мм - не более 8 м. Труба 40 мм - не более 11,5 м. Длина незакрепленного конца шпиля не может быть более 14 метров независимо от материала, из которого изготовлена. Высокие молниеотводы крепят растяжками из трех тросов толщиной от 3,5 мм. Должны быть растянуты и прикреплены к шпилю ниже функциональной высоты молниеотвода. Тросы кольями из угловой стали вбивают в почву.

Сегменты громоотвода соединяют фланцами на болтах. Можно также сварить их, наложив укрепляющий бандаж из стального штаба. Если молниеотвод установлен на стяжке, тротуарной плитке, асфальте, для крепления основы достаточно забить в грунт под покрытием трубу диаметром меньше основы громоотвода. На глубину не менее 15% высоты шпиля. Над землей оставляют 50-70 см трубы. На нее надевают молниеотвод с приваренными к торцу опорными элементами.

Если молниеотвод устанавливаете на голый грунт - придется заливать бетонную тумбу на глубину не менее 5-7% высоты молниеотвода. Ее масса должна быть не менее 35 кг на каждый метр высоты шпиля.

Для растекания тока по грунту используют глубинный контур заземления. С ним соединяют систему грозозащиты токоотводом. Обычно это стальная полоса 40х4 мм. Или проволока горячей прокатки диаметром 14 мм. Сопротивление между крайней точкой системы грозозащиты и точкой входа в землю не должно превышать 2-4 Ома.

Система заземления делают из трех электродов из угловой стали 50 мм. Их вгоняют в землю не менее, чем на 2,5 м. Расстояние друг от друга - не менее 2 м. Хвосты электродов обваривают стальной полосой 40х4 мм. Обычно хвосты и обвязку прячут в траншеи глубиной 30-40 см.

- Самостоятельно изготовленный контур не лишним будет протестировать в электротехнической лаборатории, - советует инженер-электрик из Днипра Владимир Соловейчик. - Если сопротивление растекания превышает нормативные значения - следует забить дополнительные электроды.

Автор: Александр ЛЕТЕНКО
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Дата
27
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