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понедельник, 20 января 2020 00:55

Фильтры для воды продлевают работу кранов и бойлера

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— Жена не дала доделать ремонт, пока не поставил фильтр на воду, — рассказывает киевлянин Андрей Колесник, 40 лет. — Я купил магистральный, врезал в трубу возле умывальника в ванной. Сразу почувствовали, что вода стала лучше.

Специалисты советуют фильтровать всю воду. Даже колодезную, потому что там могут быть соли, нитраты, пестициды, примеси песка. Такие вредят человеку, портят краны. Грязная вода выводит из строя нагревательные элементы в стиральных машинах, бойлерах, электрочайниках.

Самый простой фильтр — магистральный. Его монтируют на трубу водопровода. Выглядит, как прозрачный баллон со сменным фильтрующим картриджем внутри.

— Когда пришел в магазин за картриджем — растерялся, — говорит Андрей Колесник. — Есть для грубой очистки, мелкой, для холодной, горячей, жесткой воды и т.п. Я взял универсальный. Он очищает воду от твердых примесей, хлора, ржавчины, солей. Одновременно смягчает воду.

Магистральный фильтр стоит около 1,5 тыс. грн. Картридж к нему — от 30 грн. Рассчитан на очистку до 8 тыс. л воды, однако для грязной воды чаще надо менять.

Качественнее очищает воду система обратного осмоса. Состоит из нескольких элементов, которые устанавливают под мойку на кухню.

— Осмотическая система чистит воду на молекулярном уровне — делает дистиллят. Затем добавляет в него необходимые для человека минералы. Такую воду можно пить без кипячения, — говорит Андрей Колесник.

Система обратного осмоса состоит из фильтровальных картриджей, подкачивающего насоса, редуктора снижения давления, ультрафиолетового блока стерилизации, минерализатора. Самая простая стоит от 3 тыс. грн.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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