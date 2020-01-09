Электрический камин не пересушивает воздух

- Всю жизнь мечтала о камине в гостиной. Когда переехали в дом, мечту осуществила. Но радовалась несколько дней, - говорит 39-летняя Наталья Гладыш из Запорожья.

Камин работал на дровах и угле.

- У огня приятно проводить холодные зимние вечера, - вспоминает женщина. - Но радости значительно меньше, чем хлопот. От камина в доме сильные сквозняки, вся гостиная в саже и стружке от дров. Поленья постоянно надо таскать, дымоход - чистить. Иначе дым в дом затягивает. В конце концов, разобрали тот камин. Вместо него поставили электрический.

В электрическом камине пламя искусственное. Его создают специальные светодиодные и галогенные лампочки, экран и вращающийся вертел.

- Выглядит как реальный и хлопот нет, - продолжает Наталья Гладыш. - Все чисто, не надо бегать за дровами. Есть два режима: "огонь" и "огонь и обогрев". Первый используем летом, второй - зимой.

- Обогрев обеспечивают тены или тепловентилятор. Корпус защищают от нагревания жароотталкивающие пластины, которыми устройство оснащено изнутри, - говорит продавец-консультант 31-летний Владимир Заболотный из Киева.

Электрокамину не нужны дымоход и вентиляционный ход. Можно устанавливать в квартире, не надо брать разрешений.

- Процесс горения в электрокамине имитируется, поэтому во время работы нет ни сажи, ни золы, ни угарного газа. Обжечься о корпус невозможно. Воздух пересушивает меньше, чем другие виды электрообогревателей.

Большинство электрокаминов имеют мощность 2 кВт. Ее хватает для обогрева комнаты площадью около 20 кв. м.

По типу монтажа электрокамины бывают настенными, напольными и портальными.

- Настенные и напольные - это отдельные приборы. Их можно вешать и ставить где угодно, передвигать, - продолжает Владимир Заболотный. - Портальные монтируются в стену.

Электрокамины изготавливают из стекла, металла, огнеупорного пластика.

- Кроме обогрева и имитации пламени, в электрокамине могут быть дополнительные функции. К примеру, звуковые эффекты: потрескивание дров, шорох угля, шум горения.

Более дорогие модели имеют функции имитации дыма, различные режимы обогрева и подсветки, термостат, увлажнитель воздуха, дистанционное управление, возможность регулировки температуры и автоматическое отключение.

- Модели электрокаминов есть на любой вкус: от классики до хай-тека. Портал может быть декорирован мрамором, гранитом, деревом или кирпичом.

Простейшие электрокамины стоят от 2 тыс. грн. С тумбой - от 10 тыс. грн. Дизайнерский с необычным оформлением достигает 50 тыс. грн и выше.

- В самых дешевых моделях стоят тепловентиляторы, которые создают неприятный шум, - советует продавец. - Если устройство планируете ставить в спальне, лучше не экономить.