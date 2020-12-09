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понедельник, 14 декабря 2020 07:56

Дренажная канализация экономит деньги

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- Строились на болоте, - говорит 40-летний Максим Гапонов из села Гнатовка под Киевом. - Когда-то это было пойма реки Ирпень, колхозный скот пасли. Каждую весну всю ее заливало водой, болото стояло до мая.

Низменность у реки ввели в границы села. Поделили на участки, раздали под застройку. Люди начали возводить дома.

- Все насыпали свои участки, - продолжает. - Кто поднимал уровень на полметра, кто на метр. Вдоль заборов закладывали дренажные трубы, чтобы отвести воду с верхних слоев земли. Это спасло ситуацию. Болота нет. Но проблему с канализацией каждый решал как мог. Традиционный септик из бетонных колец не подходит, его всегда заливает водой.

Вспоминает, как обустраивал септик.

- Хорошо, что не первым строился. Видел, как делали соседи, - говорит Максим Олегович. - Один заказал полностью герметичный бетонный септик-кессон объемом 10 кубометров, закопал в землю. Его не заливает подземными водами, наполняется только канализационными стоками. Вроде и неплохо. Но сосед еженедельно выкачивает его, платит по 600-700 гривен. Не всегда тех ассенизаторов допросишься.

Второй хозяин строил систему очистки канализационных стоков из многих компонентов.

- Несколько герметичных бетонных резервуаров, переливные каналы, перекачивающие фекальные насосы, поверхностные дренажные поля, - Максим Гапонов перечисляет составляющие системы. - Сточные воды переливаются из одного в другой, очищаются. Твердые отходы оседают в первых резервуарах, очищенная вода подпитывает дерева. Идеальная система, но стоит более 100 тысяч гривен. И обслуживать ее дорого, все те дырочки со временем забиваются волосами и мылом.

Максим Гапонов устроил поверхностный септик с дренажем.

- Выкопал яму размером 2,5 на 6 метров и глубиной чуть больше метра, - говорит. - Поставил в нее два бетонных кольца диаметром по 2 метра, объединил между собой канализационной трубой. В стенках колец коронкой наделал отверстий диаметром 32 миллиметра. Кольца накрыл крышками и все вокруг засыпал крупным щебнем. Где-то КамАЗ пошел. Затем накрыл все это геотекстилем и засыпал сверху 10-15 сантиметров земли, засеял газоном.

Грязная вода набирается в кольца и пропитывается сквозь боковые отверстия в грунт.

- Главное, чтобы канализационная труба из дома была заложена неглубоко. 20 сантиметров от уровня земли хватит, не замерзнет. Это надо учесть еще на этапе закладки фундамента дома, - говорит Максим Гапонов. - Уровень воды в ямах всегда такой же, как и грунтовых вод. Весной септик почти полный, но выкачивать его нет смысла - сразу наберется грунтовыми водами. Доверху никогда не заполнится, жидкость отходит в сторону. Летом уровень падает.

За 10 лет Максим выкачивал септик один раз.

- И то не было необходимости, - рассказывает. - Он всегда полупустой. Главное, не забывать ежемесячно вбрасывать пакетик бактерий. В магазинах стоит до 30 гривен и решает кучу задач. Септик не воняет, сточные воды не отравляют окружающий грунт, жиры и волосы не забивают отверстия в стенках. Бактерии перерабатывают все отходы и превращают в чистую воду, вычищают каналы.

Максим не советует заливать дно колец бетоном.

- Бетонировать нужно разве для того, чтобы экологи не прицепились, - говорит. - Потому что у нас здесь порой любят проверять, тыкать септики металлическими прутьями. Щебнем не советую засыпать, потому что заилится в первую же неделю.

Построить такой септик сегодня стоит почти 10 тыс. грн.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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