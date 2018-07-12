Дом стиля шале украшают деревянными балками

- Слышала о стиле шале для загородного дома. А какой он - не знаю, - говорит 32-летняя Ксения Сторчак, преподает английский язык в лицее Харькова.

- Шале - привлекательное решение для оформления загородного дома. Уютное, практичное и "теплое", - рассказывает Элеонора Завгородняя, 34 года, дизайнер из Киева. - Такие деревянные домики расположены на альпийских лугах и у подножия гор. Возник стиль во Франции. Приобрел популярность в соседних Швейцарии и Австрии. Основные черты стиля - простота, отсутствие сложного декора и лепнины.

В стиле шале используют натуральные материалы - дерево и камень. Мебель и аксессуары должны быть удобными и простыми.

- Создание интерьера в стиле шале начинают с выбора отделочных материалов. Используют дерево. Подойдут стены из сруба. Пол и потолок оформляют с помощью деревянных панелей. Для пола подходит также каменная плитка.

Непременный атрибут - потолочные балки. Если нет такой возможности, их делают декоративными.

- Еще один важный элемент - камин. Его облицовывают камнем. Перед ним нужно постелить звериную шкуру. Стены украшают охотничьей атрибутикой. На полки ставят простую посуду из фарфора. Развешивают семейные фото в деревянных рамках.

Подбирая мебель, отдают предпочтение деревянному столу и стульям, кожаным диванам и креслам. Кровать - кованая металлическая или деревянная. Железо дополняет интерьер дачи в стиле шале. Его можно использовать для оформления камина. Украшением станут металлические подсвечники и светильники.

- Цветовую гамму дизайна диктуют природные материалы. Подойдут все оттенки дерева. А также серый, бежевый, темно-зеленый, терракотовый, бордовый. Эти цвета сделают ваш "альпийский" дом гармоничным.