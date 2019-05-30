В бандеровском пироге делают вишнево-кокосовый слой

- Пирог бандеровский заменяет сразу и сырник, и маковник, и ореховник, и безе с вишневым кремом. Последний слой напоминает ягодное птичье молоко, которое делает десерт нежным. Это традиционный для Галичины рецепт, - рассказывает Лилия Цвит, 33 года, кулинарный блогер из города Дрогобыч Львовской области. - Я сыпнула еще кураги, вишни и кокоса.

Смешивает 600 г муки и 10 г разрыхлителя. Растирает это с 250 г маргарина. В отдельной миске сбивает миксером шесть желтков с 200 г сахара. Добавляет это в муку вместе с 100 мл сметаны. Замешивает густое тесто и делит его на восемь равных частей. Три из них кладет в холодильник, а четыре - в морозилку. Одну часть, которая осталась, выкладывает в форму и ставит на час в холодильник.

- Без примороживания тесто пристает к рукам и не трется в стружку.

Для начинки сбивает блендером 500 г мягкого творога. Сыплет 15 г манки, 50 г сахара, 20 г крахмала, 10 г ванильного сахара. Добавляет 50 г кураги и два яйца. Перемешивает и выкладывает в форму поверх теста. Затирает одну часть теста из морозилки. Для этого берет крупную терку. Печет 30 мин. при температуре 180°C. Для следующего слоя заливает 150 г мака холодной водой, чтобы покрыла его сверху. Ставит в кастрюле с толстым дном вариться на малый огонь, чтобы закипела жидкость. Должно пройти 10 мин.

- Без заваривания мака дело не пойдет. Начинка сыпучая и не будет держаться вместе. А должна быть однородная, как сливочное масло. К тому же мак будет горчить и скрипеть на зубах.

Сбивает два белка с 50 г сахара. Смешивает с маком и добавляет 50 г растопленного сливочного масла. Сыплет 10 г разрыхлителя и перемешивает. Выкладывает в форму и затирает тестом из морозилки. Выпекает 30 мин. Между тем делает ореховую начинку. Режет 200 г грецких орехов. Добавляет по 50 г сливочного масла, меда и сахара. Все выкладывает на сковороду, чтобы компоненты соединились. Через 2-3 мин. снимает карамелизованные орехи с плиты и перекладывает на тесто из холодильника. Затирает тестом из морозилки и снова печет 30 мин., чтобы корж схватился. Для кокосовой начинки сбивает четыре белка с 100 г сахара в густую пену. Добавляет 100 г кокосовой стружки и перемешивает деревянной лопаткой.

- Кокос в начинке нельзя ничем заменить. Потому что уже будет не "Бандеровец". Тем более стружка в магазинах не в дефиците. Обязательно должна быть белая. Кокос хорошо сочетается со вкусом вишни.

Выкладывает кокосовую начинку поверх пирога в форму и снова затирает мороженным тестом. Ставит печься на 30 мин. Для крема смешивает по одному стакану воды и вишневого сока, кипятит. Между тем отдельно смешивает две упаковки по 40 г вишневого пудинга в стакане воды. Наливает это в кипящий сок, варит, помешивая до загустения, 3-5 мин. Снимает с плиты, накрывает крышкой и охлаждает. Тогда постепенно добавляет 400 г мягкого сливочного масла, взбивая миксером.

- У пирога в результате снизу должен быть творожный слой. Затем вишневый, маковый, ореховый, вишневый и кокосовый. Каждый переложен тертым тестом.

Дает десерту настояться 12 час., чтобы не распадался при разрезании.