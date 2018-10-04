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понедельник, 08 октября 2018 06:20

Умный пирог сам расслаивается на крем и тесто

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- Когда впервые готовила по этому рецепту, глазам не поверила. Тесто расслоилось так, что посередине образовался толстый слой крема. Этот пирог имеет нежную консистенцию, напоминает домашнее молозиво или молочный пудинг, - говорит 31-летняя Виктория Розумейко из Кривого Рога на Днепропетровщине.

Для приготовления пирога берет 125 г сливочного масла, 0,5 л молока, четыре яйца, 150 г сахара, 4 ст. л. с горкой муки, пакетик ванилина, щепотку соли и чайную ложку воды.

- Отделяю желтки от белков. К последним всыпаю щепотку соли и взбиваю миксером до состояния устойчивой пены. Отдельно растапливаю сливочное масло.

К желткам добавляет сахар, воду и ванилин. Взбивает миксером. Вливает растопленное масло и снова взбивает до однородной массы. В полученную смесь по ложке всыпает муку, постоянно перемешивает ее.

- Благодаря этому тесто не забивается. Сюда же вливаю половину молока. Тщательно перемешиваю. Потом - остальное молоко и снова мешаю. Можно и не делить молоко на порции, но тогда морока с комочками.

К полученной на основе желтков массе добавляет взбитые белки. Взбивает миксером. Тесто должно получиться как на блины.

- Беру цельную форму. Смазываю ее сливочным маслом. Духовку включаю на 175 градусов. Выпекаю 1 час 20 минут.

Умный пирог будет готов, когда его поверхность станет светло-коричневого цвета. Консистенция при этом оставаться подобной незастывшего желе.

- Внешне пирог может показаться сырым, но это не так. Надо оставить его постоять - тесто скрипиться. Вкуснее всего есть этот десерт теплым. Можно посыпать сахарной пудрой.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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Дата
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