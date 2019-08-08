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понедельник, 12 августа 2019 07:56

Торт "Аляска" делают с малиной

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- Торт "Аляска" эффектный и на вкус не разочаровывает. Внешне напоминает заснеженную гору. Имеет три слоя - нежный бисквит, мороженое и безе. Мороженое можно магазинное, но я беру домашнее. Особенно люблю малиновое. Оно придает кислинку и делает вкус торта еще богаче. Подавать "Аляску" надо сразу из духовки. Тогда будет интересный контраст: снаружи горячее, а внутри холодное, - рассказывает 29-летняя Наталья Пустовит из Одессы.

Для приготовления мороженого на торт берет три яичных желтка, 350 мл сливок жирностью 35%, 200 мл молока, 200 г сахара, 350 г малины.

- Сливки смешиваю с молоком. Ставлю их на огонь и довожу до кипения. Добавляю 100 граммов сахара. Перемешиваю, пока не растает. Тогда снимаю с огня.

В отдельной посуде взбивает яйца с оставшимся сахаром. Постепенно вливает молоко со сливками. Все время помешивает. Ставит на слабый огонь.

- Не прекращая помешивать, довожу до легкого загустевания. Снимаю с огня и оставляю остывать.

Отдельно сбивает блендером малину. Перетирает ее через мелкое сито. Смешивает с остывшей яично-сливочной массой до однородности. Переливает в контейнер. Его дно перед тем застилает пищевой пленкой.

- Пленка нужна, чтобы мороженое можно было легко достать и сохранить при этом форму. В морозилку массу ставлю на 3-4 часа. Каждые 20 минут тщательно перемешиваю - это сделает текстуру однородной.

Для приготовления бисквита на торт "Аляска" берет три яйца, 150 г сахара, 70 мл молока, 40 г сливочного масла, 2 ст. л. крахмала, 125 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и пачку ванильного сахара.

- Все ингредиенты для бисквита должны быть комнатной температуры. Взбиваю яйца с сахаром, обычным и ванильным. Масса должна посветлеть и стать как густая пышная пена.

В отдельную посуду просеивает муку. Добавляет крахмал и разрыхлитель. Тщательно перемешивает. Небольшими порциями вводит смесь в яичную массу. Напоследок добавляет растопленное масло и молоко. Перемешивает до однородности.

- Противень застилаю пергаментной бумагой. Смазываю немного сливочным маслом. Заливаю тесто и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаю до румяной корочки. Примерно 20 минут.

Пока бисквит остывает, готовит меренгу. Для этого берет три яичных белка, 100 г сахара, ч. л. ванилина и соль на кончике ножа.

- Смешиваю белки с солью. Взбиваю миксером. Когда образуется белая пена, по столовой ложке ввожу сахар. Сбивать при этом не прекращаю. Делаю это, пока не образуются устойчивые пики.

Мороженое достает из морозилки. На него кладет охлажденный бисквитный корж. Накрывает сверху противнем. Хорошо придерживая его, переворачивает контейнер так, чтобы корж оказался внизу, а мороженое - на нем.

- Снимаю с мороженого пленку. Контейнер убираю. На противне должен остаться только бисквит с мороженым. Покрываю слоем меренги толщиной примерно сантиметр. Ставлю на 2 минуты в разогретую до 250 градусов духовку. Перекладываю на блюдо и сразу подаю на стол.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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