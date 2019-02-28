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понедельник, 04 марта 2019 06:10

Тесто для сырника держат в морозилке

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- Люблю домашнюю выпечку, - рассказывает 43-летняя Катерина Ризак из Ивано-Франковска. - Часто готовлю классический сырник с изюмом на шоколадном тесте. Все ингредиенты доступны, и приготовление занимает немного времени.

В глубокой посуде смешивает 1,5 стакана просеянной муки с 1 ч. л. разрыхлителя.

- Растапливаю 100 граммов сливочного масла и оставляю, чтобы немного остыло. Добавляю треть стакана сахара и пакет ванильного. Перемешиваю. Кладу столовую ложку какао и вбиваю яйцо. Опять перемешиваю, чтобы не было комочков. Всыпаю муку и замешиваю тесто, пока не перестанет прилипать к рукам.

Треть теста кладет в морозильную камеру.

- Форму для выпекания смазываю маслом и выкладываю остальное тесто. Распределяю его равномерным слоем по всей поверхности, делаю тонкие стенки. Далее приступаю к творожной начинке. Полкилограмма творога хорошо перемешиваю ложкой, чтобы не было комков. Если творог рассыпчатый и сухой, можно протереть через сито. Добавляю две трети стакана обычного и пакет ванильного сахара. Перемешиваю. Беру три яйца. Отделяю желтки от белков. Белки ставлю в холодильник. Желтки перемешиваю ложкой и добавляю в творог. Растапливаю 30 граммов сливочного масла и вливаю в творог.

1/2 стакана изюма заливает теплой водой и оставляет на несколько минут. Отжимает воду и добавляет в начинку. Всыпает 1 ст. л. крахмала и хорошо перемешивает.

- Взбиваю белки до консистенции крепких пиков и добавляю в творожную смесь. Аккуратно перемешиваю ложкой. Переливаю начинку в форму с тестом. Ложкой выравниваю поверхность. Беру тесто из морозилки и натираю поверх творожной массы. Выпекаю при температуре 180°C около 50 минут. Подаю охлажденным с чашкой горячего молока или чая.

Автор: ВАСИЛИНА КОПЫТКО
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