Мороженое сдабривают вишнями

— Домашнее мороженое в сотни раз вкуснее, чем магазинное, — говорит 35-летняя Ирина Солоденко из Херсона. — В его приготовлении ничего сложного нет. Единственная проблема — когда готовишь без мороженицы, надо часто помешивать, иначе будут попадаться неприятные частицы льда. В остальном все просто.

Для приготовления вишневого мороженого берет литр сливок 33% жирности, 30 граммов сухого молока, 200 граммов сахарной пудры, 100 граммов сахара, 350 мл вишневого сиропа, 500 грамм мороженных вишен без косточек, грецкие орехи для посыпки.

— Сливки, сахарную пудру и молоко взбиваю миксером на слабой скорости до образования однородной массы. Заливаю эту смесь в кастрюлю с толстым дном. Ставлю на средний огонь. Постоянно помешивая, довожу до состояния, когда вот-вот должно закипеть.

Снимает с огня. Ставит кастрюлю в миску с холодной водой. Мешает массу ложкой, чтобы охладилась Когда вода в миске становится теплой, заменяет ее на холодную. Мешает до полного остывания.

— Пересыпаю массу в предварительно охлажденный в морозилке пластиковый контейнер. Накрываю пищевой пленкой. Ставлю в холодильник на 8-10 часов. Тем временем вишни делю на половинки и обдаю кипятком.

Засыпает вишни в сотейник. Добавляет сахар и карамелизирует. Лишнюю жидкость сцеживает. Достав охлажденную сливочную массу, вливает в нее холодный вишневый сироп. Тщательно помешивая венчиком, доводит до однородности.

— Тогда же добавляю и вишни. Перемешиваю и ставлю в морозилку. Следующие два часа каждые 10-15 минут перемешиваю массу венчиком. Стараюсь делать это как можно чаще, ведь тогда текстура мороженого будет еще нежнее.

Перед подачей мороженое посыпает грецкими орехами. Измельчает их скалкой до образования крошки среднего размера.