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понедельник, 03 июня 2019 07:25

Миндаль жарят с чесноком и красным перцем

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- Многие американцы стремятся оздоровить свой рацион, - говорит 54-летний Рэй Кастилло, пресс-атташе Посольства США в Киеве. - Поэтому едят больше фруктов, овощей и орехов.

Жареный миндаль с чесноком и острым перцем подходит к пиву. Может быть и как перекус для гостей. Рецепт рассчитан на восемь персон.

- В большой кастрюле разогреваю по 15 миллилитров оливкового масла и сливочного масла. На среднем огне грею, пока не будет пениться. Всыпаю 2 чайные ложки тертого чеснока и четверть ложки сушеных хлопьев красного острого перца. Нагреваю почти 30 секунд.

Добавляет две чашки цельного миндаля.

- Постоянно помешивайте, чтобы он полностью покрылся смесью. Поджариваю в течение 5 минут. Приправляю солью. Даю остыть, и можно есть. Хранить его следует в герметичном контейнере, - говорит Рэй Кастилло.

Автор: Василина КОПЫТКО
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