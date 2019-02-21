- Зимой готовлю лимонную настойку, - рассказывает 42-летний Иван Савчук из Тернополя. - Напиток получается ароматный и вкусный. Лимон содержит много полезных веществ. При умеренном употреблении эта настойка помогает справиться с усталостью и повышает иммунитет.

Цедру с шести лимонов натирает на средней терке. Заливает стаканом воды и оставляет на сутки.

- В 1,5 литра воды развожу 800 граммов сахара. Ставлю на минимальный огонь и довожу до кипения. Постоянно помешиваю и собираю пену. Снимаю кастрюлю с огня и при комнатной температуре охлаждаю. Повторяю это еще раз.

В большом сосуде смешивает лимонный настой, сахарный сироп и 3 л водки.

- Настаиваю сутки. Процеживаю через слой марли или ваты и разливаю в бутылки. Ставлю в холодное место. Сначала лимоновка получается мутная. За два-три дня становится прозрачная с легким желтым оттенком, - говорит Иван Савчук.