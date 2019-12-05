Итальянский салат посыпают орехами

- Люблю баклажаны в любом блюде, - говорит 32-летняя Татьяна Татаренко из Одессы. - Если свежих нет, готовлю из мороженых. Любимый рецепт - итальянский салат.

Баклажан режет тонкими кружочками. Солит, приправляет прованскими травами и гранулированным чесноком. Оставляет на 15 мин. настояться. Обваливает в муке, с обеих сторон обжаривает на оливковом масле до корочки. Выкладывает на бумажное полотенце, чтобы стек жир.

- Пучок салата Айсберг рву на кусочки, - продолжает. - Выкладываю на тарелку. 8-10 помидоров черри режу на четвертинки. Высыпаю поверх листьев. 70 граммов моцареллы измельчаю небольшими кусочками. Добавляю сыр и обжаренные баклажаны к остальному.

Заправку готовит из помидора и бальзамического уксуса.

- Беру средний помидор. Погружаю в кипяток, снимаю кожуру. Тру мякоть. Добавляю чайную ложку бальзамического уксуса, столовую ложку оливкового масла и соль. Заправляю салат.

Сверху посыпает горстью поджаренных кедровых орешков и 20 г тертого пармезана.