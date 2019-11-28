Испанские булочки начиняют кремом

- Внуки постоянно просят испанских булочек, - говорит одесситка 64-летняя Людмила Федькив. - Я их тоже обожаю. Тесто мягкое, тает во рту. Начинка нежная, с приятным ванильно-сливочным вкусом.

Вымешивает 120 г сахара, 1 ч. л. без горки соли, 600 г просеянной муки и 60 г растворенных свежих дрожжей.

- Отдельно взбиваю два яйца, - рассказывает. - Добавляю 240 миллилитров теплой воды и 4 столовые ложки оливкового масла. Хорошо размешиваю. Порциями добавляю муку и вымешиваю тесто. Оно должно быть мягкое и эластичное, не липнуть к рукам.

Тесто кладет в миску и накрывает пищевой пленкой. Оставляет на 1 час, чтобы поднялось. Для крема сбивает 3 желтка, 300 мл молока, 2 ст. л. крахмала, 50 г сахара, 1/2 ч. л. ванилина.

- Понемногу вливаю горячее молоко. Постоянно помешиваю, чтобы желтки не свернулись. Взбиваю венчиком, пока масса станет однородной.

На слабом огне доводит до кипения. Снимает и оставляет охлаждаться.

- Когда тесто подошло, делю его на восемь-десять частей. Максимально тонко раскатываю. Поверхность смазываю 100 граммами размягченного масла. На одну сторону выкладываю полоской крем. Сворачиваю в трубочку. Скручиваю ее в форме улитки. Кладу на застеленный пергаментом противень. Выпекаю при 180 градусах 20 минут. Готовые булочки посыпаю сахарной пудрой.