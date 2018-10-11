Французский пирог выпекают открытым

- Кош вкуснее, чем пицца. Работы с ним мало, и продуктов меньше покупаю, - говорит 49-летняя Лариса Шахвердиева из города Бердичев Житомирской области. - Это французский пирог с тонким тестом и сливочной начинкой.

Берет 2 стакана муки, просеивает и бросает щепотку соли. 180 г сливочного масла натирает на средней терке, пересыпать мукой. Добавляет 1 ст. л. сметаны и яйцо. Растирает все ложкой, чтобы получилась однородная смесь. Наливает 3-4 ст. л. воды и замешивает тесто.

- Не вымешиваю его долго, чтобы не стало жестким. Главное, чтобы сбилось в шар и не распадалось.

Заворачивает тесто в пленку и кладет в холодильник на полчаса. Делает начинку. Нарезает по 250 г куриного филе и шампиньонов. Обжаривает мясо и через 4-5 мин. добавляет грибы. Сдабривает 1/3 ч. л. соли. Через 5-7 мин. добавляет пучок измельченной петрушки. Перемешивает и сразу снимает сковороду с плиты. В небольшой кастрюле смешивает 200 мл сметаны и 150 мл сливок.

- К сметане вливаю сливки, чтобы блюдо было пожирнее. Если же нужна легкая начинка, можно взять молоко или на одно яйцо больше.

Добавляет в сметану 2 яйца и 100 г тертого сыра. Перемешивает.

- Заливку не солю. Всыпаю разве что на кончике ножа черного молотого перца и куркумы.

Вынимает тесто из холодильника и распределяет по смазанной форме, делает бортики. Дно прокалывает вилкой. Тесто покрывает пергаментом или фольгой, поверх сыплет любую крупу. Так корж не будет подниматься. Ставит в разогретую до 180 ° С духовку на 15 мин. Вынимает. На тесто выкладывает начинку, равномерно поливает заливкой. Выпекает еще 30 мин.

- Также сытная и полезная будет грибная корзина со шпинатом.

Измельчает луковицу и 300 г шампиньонов. Обжаривает лук на среднем огне до прозрачности, добавляет грибы. Готовит 5-7 мин. Выкладывает их и 150 г порезанного шпината на тесто. Заливает яично- сливочной смесью.

- Муж все любит с чесноком, поэтому иногда балую его остреньким. Выпекаю корзину со шпинатом и чесночно-сливочной заливкой.

Моет 300 г брокколи, разделяет на соцветия. Варит в кипящей воде 4 мин., промывает в холодной и отбрасывает на дуршлаг. Чистит четыре зубчика чеснока и пропускает через пресс. Добавляет 200 мл молока и 150 мл сливок. Всыпает по 1/4 ч. л. соли, мускатного ореха и молотого перца. Перемешивает до однородности. Тесто ставит в разогретую до 180 ° С духовку на 15 мин. Вынимает. Выливает смесь на обжаренный корж. Раскладывает брокколи, посыпает 150 г тертого твердого сыра и выпекает 35-40 мин. Охлаждает и разрезает на куски.