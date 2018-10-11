Французский пирог выпекают открытым

 
Ексклюзивы
1/5
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Просмотров: 90
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
2 Просмотров: 1440
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 594
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
5 Просмотров: 927
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2961
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1359
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1530
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 855
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 540
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1638
Фото
Все фото
2
2
6
6
5
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Свистуны пекут из картофеля
Свистуны пекут из картофеля
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 594
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2961
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1359
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1530
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3681
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 540
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
понедельник, 15 октября 2018 07:40

Французский пирог выпекают открытым

  Комментировать
 

- Кош вкуснее, чем пицца. Работы с ним мало, и продуктов меньше покупаю, - говорит 49-летняя Лариса Шахвердиева из города Бердичев Житомирской области. - Это французский пирог с тонким тестом и сливочной начинкой.

Берет 2 стакана муки, просеивает и бросает щепотку соли. 180 г сливочного масла натирает на средней терке, пересыпать мукой. Добавляет 1 ст. л. сметаны и яйцо. Растирает все ложкой, чтобы получилась однородная смесь. Наливает 3-4 ст. л. воды и замешивает тесто.

- Не вымешиваю его долго, чтобы не стало жестким. Главное, чтобы сбилось в шар и не распадалось.

Заворачивает тесто в пленку и кладет в холодильник на полчаса. Делает начинку. Нарезает по 250 г куриного филе и шампиньонов. Обжаривает мясо и через 4-5 мин. добавляет грибы. Сдабривает 1/3 ч. л. соли. Через 5-7 мин. добавляет пучок измельченной петрушки. Перемешивает и сразу снимает сковороду с плиты. В небольшой кастрюле смешивает 200 мл сметаны и 150 мл сливок.

- К сметане вливаю сливки, чтобы блюдо было пожирнее. Если же нужна легкая начинка, можно взять молоко или на одно яйцо больше.

Добавляет в сметану 2 яйца и 100 г тертого сыра. Перемешивает.

- Заливку не солю. Всыпаю разве что на кончике ножа черного молотого перца и куркумы.

Вынимает тесто из холодильника и распределяет по смазанной форме, делает бортики. Дно прокалывает вилкой. Тесто покрывает пергаментом или фольгой, поверх сыплет любую крупу. Так корж не будет подниматься. Ставит в разогретую до 180 ° С духовку на 15 мин. Вынимает. На тесто выкладывает начинку, равномерно поливает заливкой. Выпекает еще 30 мин.

- Также сытная и полезная будет грибная корзина со шпинатом.

Измельчает луковицу и 300 г шампиньонов. Обжаривает лук на среднем огне до прозрачности, добавляет грибы. Готовит 5-7 мин. Выкладывает их и 150 г порезанного шпината на тесто. Заливает яично- сливочной смесью.

- Муж все любит с чесноком, поэтому иногда балую его остреньким. Выпекаю корзину со шпинатом и чесночно-сливочной заливкой.

Моет 300 г брокколи, разделяет на соцветия. Варит в кипящей воде 4 мин., промывает в холодной и отбрасывает на дуршлаг. Чистит четыре зубчика чеснока и пропускает через пресс. Добавляет 200 мл молока и 150 мл сливок. Всыпает по 1/4 ч. л. соли, мускатного ореха и молотого перца. Перемешивает до однородности. Тесто ставит в разогретую до 180 ° С духовку на 15 мин. Вынимает. Выливает смесь на обжаренный корж. Раскладывает брокколи, посыпает 150 г тертого твердого сыра и выпекает 35-40 мин. Охлаждает и разрезает на куски.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Французский пирог выпекают открытым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 22518
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 19117
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 15435
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 15247
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 11385
Еда
"Внезапно возникает головная боль, которую не берет обезболивающее"
"Внезапно возникает головная боль, которую не берет обезболивающее" Просмотров: 639
Клюквенный ликер варят с гвоздикой
Клюквенный ликер варят с гвоздикой Просмотров: 9
Домашние шпроты готовят с черным чаем
Домашние шпроты готовят с черным чаем Просмотров: 27
Закарпатскую торгоню натирают на терке
Закарпатскую торгоню натирают на терке Просмотров: 18
В суп из свежей кукурузы кладут копченую грудинку
В суп из свежей кукурузы кладут копченую грудинку Просмотров: 135
Больше всего комментируют
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
6
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
5
В Киеве стартовал марш националистов
5
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
3
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
Голосов: 1010
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua