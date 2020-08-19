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понедельник, 24 августа 2020 07:46

Ягодную дымку начиняют рулетами

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- Люблю придумывать рецепты, потому что не знаю, что получится в конце, - рассказывает 31-летняя Анна Строчанская из села Лисятичи Стрыйского района Львовской области. - Но получается вкусно. Так создала ягодную дымку. Это шпинатный торт с нежной начинкой.

Отделяет шесть белков. Взбивает их миксером до пены, добавляет стакан сахара.

- Отдельно взбиваю блендером 150 граммов шпината с соком и цедрой половины лимона, - продолжает. - Всыпаю по чайной ложке ванилина и сахара. Наливаю 100 миллилитров растительного масла и перемешиваю. Добавляю эту смесь в белки. Постепенно всыпаю стакан муки и 20 граммов разрыхлителя. Выливаю тесто в форму.

Выпекает 45 мин. при температуре +170°C.

- Тем временем готовлю розовый бисквит. Взбиваю четыре желтка и 50 граммов сахара до пышной светлой пены. Добавляю четыре столовые ложки вишневого и столовую ложку лимонного сока. Перемешиваю, всыпаю 100 граммов муки и чайную ложку разрыхлителя.

Вместо вишневого сока можно брать любой другой красного цвета.

- Отдельно взбиваю четыре белка с щепоткой соли. Всыпаю 50 граммов сахара до устойчивой пены. Добавляю белки по ложке в желтки, перемешиваю и выкладываю в форму. Тесто разравниваю и выпекаю 10 минут при температуре 200 градусов.

Для крема замачивают в 100 мл холодной воды 50 г желатина. Ждет, пока набухнет. Измельчает блендером 500 г творога и 200 г любых ягод.

- Лью 500 миллилитров сметаны и 150 граммов сырого сгущенного молока. Всыпаю 250 граммов сахара, чайную ложку ванилина и взбиваю миксером. Разогреваю на малом огне желатин и добавляю к крему.

Жду, чтобы немного загустел. Тогда собираю десерт. Горизонтально разрезаю пополам шпинатный бисквит, а розовый - вертикально на три части. Из них должны выйти рулеты. В каждую часть розового бисквита кладу крем и на края - ягоды. Скручиваю в рулет. Собираю корж в форме, после застывания переворачиваю на доску. На дно - шпинатный бисквит, смазываю кремом. Кладу три рулета и снова мажу. Накрываю зеленым бисквитом и ставлю на 2 часа в холодильник.

Хрустящую галету выпекают полчаса

- Французский галету можно делать с любой начинкой. Люблю с ягодной. Она размачивает хрустящие края, - рассказывает киевлянка Алина Вознюк, 33 года. - Это открытый пирог, печется полчаса.

Смешиваю стакан муки и две столовые ложки сахара. Добавляю 150 граммов сливочного масла и растираю руками. Наливаю три столовые ложки холодной воды и замешиваю тесто. Формирую шар и кладу в холодильник на 30 минут. Разрезаю на половинки 500 граммов клубники и всыпаю 50 граммов сахара. Смешиваю чайную ложку корицы и столовую муки. Добавляю 50 граммов миндальных лепестков и перемешиваю. Раскатанный пласт выкладываю в форму, устланную пергаментом. В центре помещаю начинку. Загибаю края теста к середине и выпекаю до золотистой корочки полчаса.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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