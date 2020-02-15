Комиссия проверит 500 школ в различных областях. Фото: president.gov.ua

В Украине начали массовые проверки школ. Их проводят в рамках проекту совершенствования системы питания, который инициировала супруга президента Елена Зеленская. Всего планируют посетить 500 школ в разных областях.

Уже создана рабочая группа, которая определила критерии и приоритетные вопросы для проведения комиссионного обследования. Туда входят представители министерства образования и науки, а также министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины вместе с Госпродпотребслужба, сообщается на сайте президента Украины.

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"Во время обследований проверят техническое состояние и оснащение школьных пищеблоков, рецептуру, по которой готовят детям. Также меню, его калорийность и разнообразие, доступ к питьевой воде и ее качество, систему контроля качества и безопасности продуктов и условия их хранения, общий санитарно-гигиенический состояние", - говорится в сообщении.

До 28 февраля этого года проведут анализ и подготовят отчет, о текущем состоянии системы школьного питания. После этого будут нарабатывать пути ее совершенствования.

Министерка образования и науки Анна Новосад представила "To do list" изменений, которые внедрят в сфере образования и науки. Все изменения пройдут в три периода - до конца 2019 года, в течение 2020 года и в течение следующих 5 лет.