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четверг, 28 ноября 2019 17:02

Впервые выделили средства на оборудование пищеблоков в школах

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Впервые выделили средства на оборудование пищеблоков в школах
400 млн грн выделили на оборудование пищеблоков в школах Фото: telegraf.in.ua

Кабинет министров выделил 400 млн грн на оборудование пищеблоков в школах в следующем году.

Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 27 ноября 2019, сообщают в МОН.

"Основа Новой украинской школы - безопасная образовательная среда. Сегодня мы имеем статистику, что за обучение в школе почти на 40% увеличивается количество детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это сигнал для нас, что мы вместе с Минздравом, должны обратить внимание на здоровое питание в школах. Эти 400 млн грн - наш первый шаг в этом направлении ", - сказала министр образования и науки Анна Новосад.

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Все средства выделяются на стандартных принципах софинансирования, то есть местные бюджеты должны приложить свои средства. Предполагается, что не менее 30% суммы должны добавить в Киеве, городах областного значения, ОТГ с административным центром в городе областного значения, а также области.

Также не менее 10% суммы - районы и ОТГ, не менее 5% суммы - села, имеющие статус горных населенных пунктов, и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения.

В следующем году правительство планирует заняться решением проблем престижности профессии учителя, привлечения к этой отрасли молодых специалистов, а также образованием детей в малонаселенных регионах.

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