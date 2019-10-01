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вторник, 01 октября 2019 16:39

Сколько украинский изучает английский с целью эмиграции

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Сколько украинский изучает английский с целью эмиграции
Английский язык по теме business изучают 50% студентов Фото: provse.te.ua

Каждый пятый украинец готов навсегда покинуть Украину и уехать на заработки за границу.

Такие данные предоставила украинская неправительственная компания маркетинговых и социологических исследований Research & Branding Group.

"50 процентов студентов нашей цифровой платформы ED Class изучают английский по теме business. Их основная цель - быстрое изучение языков, применение новых навыков в работе, а порой и переезд в другую страну. Сейчас наблюдается положительная тенденция, - говорит основатель онлайн-школы изучения английского языка EnglishDom Максим Сундалов. - Несколько лет назад 57 процентов студентов, изучавших английский за бизнес-тематикой, приходили к нам со знаниями на уровне pre-intermediate. Сейчас более 32 процентов учащихся могут похвастаться средним уровнем владения английского языка. Причиной такого роста становится повышение спроса на англоязычных специалистов в Украине".

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С 20 марта 2018 года по 1 октября 2019 из Украины выехало 1,599 млн человек. Соответствующие данные можно получить на сайте по подсчету украинцев эмигрировавших из страны ukrainianpeopleleaks.

"В Украине есть и положительная статистика. Сейчас у нас работает более 700 иностранных предприятий, - добавляет Сундалов. - Огромную долю этого рынка составляет it-сектор, а сумма венчурных инвестиций в него в 2019 году составила 336,9 млн долларов. Становится очевидным, что, какой бы путь не выбрал современный украинец - остаться здесь и работать с иностранными компаниями или уехать в другие страны, английский становится точкой входа".

К 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек, считают в ООН. Основной фактор выезда - трудовая миграция.

Автор: Соломия Цура
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