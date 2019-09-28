Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники

Фото: Соломия Цура

Сегодня в Киеве состоялись Научные пикники.

В столичном парке имени Тараса Шевченка 49 команд участников проводили различные научные эксперименты, объясняли и показывали науку на практике. Собственную локацию впервые продемонстрировал и Национальный антарктический научный центр.

"Мы представляем станцию "Академик Вернадский" как уникальное достояние украинской науки, - говорит Gazeta.ua директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. - У нас нет никаких проблем с тем, как заинтересовать детей нашим стендом. Антарктида их "цепляет". Больше всего хотят узнать об айсбергах, китах, пингвинах и других животных, которые там проживают. Можем уже готовить себе будущую замену".

Участники антарктических экспедиций демонстрировали всем желающим камни, лишайники и растения, которые они привезли из Антарктиды. Также показывали подборку фотографий ледниковой пещеры, которые передали участники 24-й Украинской антарктической экспедиции, которые сейчас находятся на Южном полюсе.

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"Решили представить и большую фотографию вида станции сверху, - говорит Дикий. - На изображении видны тени, падающие в разные стороны. Все потому, что это не одна фотография, а монтаж из около 30 снимков. Только в таком случае мы получили полную и четкую картину того, как выглядят все сооружения нашей станции. На сайте нашего центра есть целый 3D-тур по ней. Каждый желающий может посмотреть, как мы живем и где работаем в Антарктиде".

Общались с посетителями и показывали артефакты екологиня Виктория Иванец, биолог Иван Парникоза, метеоролог Денис Пишняк, морской биолог Артем Джулай и микробиологиня Евгения Прекрасная.

"Также демонстрируем флаг с подписями участников 23 Украинской антарктической экспедиции, - добавляет директор НАНЦ. - Каждая из них имеет свой собственный флаг. В течение года он висел на станции, потом его заменили новые участники экспедиции".

Целью научных пикников является популяризация науки среди молодежи: детей, школьников, студентов, молодых родителей. В Киеве фестиваль ежегодно посещает от 5 до 10 тыс. человек.