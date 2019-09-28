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суббота, 28 сентября 2019 20:34

Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
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Стенд станции "Академик Вернадский" на "Научных пикниках"
Фото: Соломия Цура
Стенд станции "Академик Вернадский" на "Научных пикниках"
Стенд станции "Академик Вернадский" на "Научных пикниках"
Стенд станции "Академик Вернадский" на "Научных пикниках"
Стенд станции "Академик Вернадский" на "Научных пикниках"

Сегодня в Киеве состоялись Научные пикники.

В столичном парке имени Тараса Шевченка 49 команд участников проводили различные научные эксперименты, объясняли и показывали науку на практике. Собственную локацию впервые продемонстрировал и Национальный антарктический научный центр.

"Мы представляем станцию "Академик Вернадский" как уникальное достояние украинской науки, - говорит Gazeta.ua директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. - У нас нет никаких проблем с тем, как заинтересовать детей нашим стендом. Антарктида их "цепляет". Больше всего хотят узнать об айсбергах, китах, пингвинах и других животных, которые там проживают. Можем уже готовить себе будущую замену".

Участники антарктических экспедиций демонстрировали всем желающим камни, лишайники и растения, которые они привезли из Антарктиды. Также показывали подборку фотографий ледниковой пещеры, которые передали участники 24-й Украинской антарктической экспедиции, которые сейчас находятся на Южном полюсе.

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"Решили представить и большую фотографию вида станции сверху, - говорит Дикий. - На изображении видны тени, падающие в разные стороны. Все потому, что это не одна фотография, а монтаж из около 30 снимков. Только в таком случае мы получили полную и четкую картину того, как выглядят все сооружения нашей станции. На сайте нашего центра есть целый 3D-тур по ней. Каждый желающий может посмотреть, как мы живем и где работаем в Антарктиде".

Общались с посетителями и показывали артефакты екологиня Виктория Иванец, биолог Иван Парникоза, метеоролог Денис Пишняк, морской биолог Артем Джулай и микробиологиня Евгения Прекрасная.

"Также демонстрируем флаг с подписями участников 23 Украинской антарктической экспедиции, - добавляет директор НАНЦ. - Каждая из них имеет свой собственный флаг. В течение года он висел на станции, потом его заменили новые участники экспедиции".

Целью научных пикников является популяризация науки среди молодежи: детей, школьников, студентов, молодых родителей. В Киеве фестиваль ежегодно посещает от 5 до 10 тыс. человек.

Автор: Соломия Цура
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