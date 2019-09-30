Какие дети более успешны в начальной школе

Более успешные дети в начальной школе те, которые ходили в дошкольные учреждения Фото: УНН

Ученики, которые посещали дошкольные учебные заведения, лучше успевают в школе.

Соответствующие исследование провело Министерства образования науки Украины, передает УНН.

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"По результатам исследований, которые мы проводим на уровне министерства, дети, которые были охвачены дошкольным образованием, ходили в садики, лучше успевают даже в начальной школе", - сказала заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

В 2019 году в Украине начало работать 18 новых детских садов.